Hrával za Kladno, nyní dělá okna. Dotchina čeká i trénování: Pleky mi může jednou zavolat

S Kladnem i s hráčskou kariérou se rozloučil jinak, než chtěl. Bouřlivák Jake Dotchin na konci roku 2023 nasázel Kometě dva góly ve druhé třetině, ale utkání nedohrál. Ozvala se záda, lídr Rytířů opouštěl led s velkými obtížemi. Jeden start si připsal ještě v baráži, jenže dál to nešlo. Pět utkání během aktuálního ročníku v ontarijské lize OSHL definitivně přesvědčilo jednatřicetiletého beka, že rozhodnutí skončit bylo správné. „Teď už mám v hlavě jen myšlenky na trénování,“ prozradil Dotchin v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.

Máte za sebou první rok bez profesionálního hokeje. Jaký byl? Nechybělo vám to?

„Bylo to dobré. Velký důvod, proč jsem se rozhodl skončit, bylo zdraví. Roli ale hrála taky moje rodina. Mám dvě malé dcery a trávil jsem hodně času bez nich. Když jsem se rozhodl, zrovna jsme čekali druhou dceru, takže mi to přišlo jako správná volba. Chybí mi samozřejmě soutěživost, kterou hokej přináší, a emoce ze zápasu. Ale jakmile jsem se usadil a zapadl do kolejí rodinného života, řekl jsem si, že jsem se rozhodl správně kvůli sobě i kvůli rodině.“

Co jste dělal kromě trávení času s rodinou? Čím se teď živíte?

„S kamarádem děláme okna, dveře a venkovní obklady na domech. Dělám, co mi říká, a postupně se učím. Je pro mě výzva dělat něco nového. Užívám si to, mám nad čím přemýšlet. Hokej byl vždycky součástí mého života, ale když jsem končil, chtěl jsem žít chvíli jako normální člověk. Od příští sezony začínám s trénováním, takže tahle myšlenka mi dlouho nevydržela. Těším se na novou kapitolu, jsem rád, že můžu být doma s rodinou a ještě pomáhat příštím generacím hokejistů.“

Učil jste se úplně od začátku, nebo už s podobnou prací máte zkušenosti?

„Ještě jako náctiletý, kdy jsem jenom snil o NHL, jsem někdy pomáhal tátovi, který také dělal okna. Občas jsem pracoval s ním, takže jsem teď měl určitou představu. Už od té doby ale uběhlo asi 16 let, takže to bylo spíš jako začínat znova. Je to výzva, je dobré, že se můžu něco učit, i když ve 31 letech už to není tak jednoduché.“

Jake Dotchin Narozen: 24. března 1994 (31 let) v Cambridge, Ontario Pozice: bývalý obránce a trenér Hráčská kariéra: Syracuse/AHL (2014-17), Tampa Bay (2017-18), Anaheim (2018/19), San Diego/AHL (2018/19), San Antonio/AHL (2019/20), Kladno (2021-24), Alvinston/OSHL (2024) NHL: 3 sezony, 103 zápasů, 23 bodů (3+20) Extraliga: 3 sezony, 126 zápasů, 66 bodů (16+50) Trenérská kariéra: Brantford 99ers U14 (2025-?)

Konec kariéry uspíšily problémy se zády. Už vás nelimitují?