Slávistický chrám přitom není lehké najít. Leží mimo hlavní trasu ze Strakonic do Českých Budějovic. Kdo se ale v malé jihočeské vesničce ocitne, nevěří vlastním očím.

„V létě to tu fotí tak padesát lidí denně, hlavně cyklisti. Mnozí sem jedou záměrně. Byl tu pán, co přivezl 82letou maminku, že se tu prý chce jako letitá slávistka vyfotit. Manžel, taky slávista, jí umřel a ona chtěla snímek na dožití. Nebo až z Jindřichova Hradce přijeli kvůli fotce dva chlápci na kolech,“ vypráví Mondek.

Část domu začal upravovat podle svých představ teprve před pěti lety, a už se z toho stala turistická atrakce. Lidé to prý chválí, a to i napříč fotbalovými kluby. „Fotí si to sparťani i Plzeňáci – pro sebe, pro známé a posílají si to navzájem. Někteří říkají, že jsem blázen. Stejně jako můj tchán. Ale on je sparťan,“ mávl rukou nadšenec, který ve slávistických barvách natřel snad vše, co našel.

S nákupem barev mu pomáhá jeho partnerka. „Když pro ně jede do Vodňan, tak už se jí mezi dveřmi z legrace ptají, jestli chce dneska bílou, nebo červenou,“ směje se Jirka. A pozor! Jeho milovaná žena je sparťanka!

„Má svůj klub, ale mě toleruje, stejně jako já ji. Dokonce mi každý rok v létě osází můj koutek červenobílými kytkami. Když hraje Slavia Ligu mistrů, tak jí fandí. Já bych to udělal taky, kdyby hrála Sparta. Ale to asi dlouho nebude…“ poznamenal »bláznivý« slávista ironicky.