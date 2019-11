Hašek o kartě na Barceloně: Průšvih, ovlivnila mou kariéru. Co radí Slavii? | iSport.cz

Slávisté čekající na let do Barcelony • Facebook SK Slavia Praha

Co vás první napadne, když slyšíte Camp Nou?

„Obrovský stadion obrovského klubu, který by potřeboval modernizaci. Pokud jde o zápas, který jsme tam hráli se Spartou, ten mi hned nenaskočí, přece jen už je to dvacet let a život jde dál.“

Těšil jste se tehdy, jak si na hřišti Barcelony zahrajete?

„Těšili jsme se, ale taky si dobře pamatuju, že to bylo na konci podzimní sezony, cítil jsem se už jako vyjetej olej. Byl jsem unavený, těšili jsme se na dovolenou, že si odpočineme. Takže jsme uvnitř cítili, že už nemáme takovou energii, jakou bychom potřebovali, abychom se na takový zápas těšili ještě víc. Věděli jsme, že to bude těžké, takže jsme se netěšili s takovou euforií.“

Jaký na vás stadion Camp Nou udělal dojem? Před těmi dvaceti lety ještě tak starý nebyl…

„Udělal na mě dojem svou velikostí, ale asi ne moderností nebo útulností. Nebylo to něco, co bych potřeboval vidět každý týden, nebo co by se dalo přenést do jiného prostředí, použít jinde. Viděl jsem stadiony, které se mi líbily víc, třeba v Německu v Kolíně nad Rýnem, který postavili kvůli mistrovství světa 2006. Takový by se dal postavit třeba i u nás, zajímavý vzhled i materiály. To mě nadchlo – na rozdíl od Barcelony. Camp Nou je jen obrovský, až neskutečně. S klukama jsme se šli podívat na ten nejvyšší ochoz a odtud vidíte lidi na hřišti jako mravenečky. Říkal jsem si, že kdybych měl chodit na Barcelonu pravidelně, bral bych si na tato místa určitě dalekohled, abych aspoň rozeznal jmenovku na zádech.“