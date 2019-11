Barcelona - Slavia | Trpišovský kvůli králi musel skoro do naha. Zkouška ohněm, ví | iSport.cz

Slávisté čekající na let do Barcelony • Facebook SK Slavia Praha

Očekáváte, že Barcelona bude výrazně jiná než venku?

„My děláme všechno pro to, abychom se prezentovali stejně. Ale vždycky jsou na hřišti dvě armády, vždy záleží také na tom, co vám dovolí soupeř. Bude záležet na tom, jak se vyrovnáme s prostředím, jak zvládneme klíčové situace v zápase, jak to komu půjde. Chceme se však držet toho, co je nám vlastní. Projdeme zkouškou ohněm a uděláme maximum pro to, abychom se prezentovali jako doma. Uvidíme, jestli si dovolíme to co v Edenu. Bude hodně záležet i na celkovém vstupu do zápasu.“

Jak budete chtít Barcelonu zranit?

„Chceme jim ublížit fotbalově, žádnému týmu nevoní, když nemá míč. Barcelona je první ve Španělsku, my první v české lize, jsme lídři tabulek a jsme neradi, když jsme zatlačeni do defenzivy a nemáme míč. Jsme v prostředí, kde se hraje a hrál nejlepší fotbal na světě. Všichni máme touhu ukázat, že umíme hrát kombinačně i v tomhle svatostánku.“

Co bude k úspěchu potřeba?

„Kvalita a odvaha, to jsou dvě nejzákladnější věci. Musíte mít odvahu na hřišti, brát ten zápas stejně jako doma a být kvalitní v útočné a defenzivní činnosti. Pokud uděláme systémové nebo individuální chyby, tak je soupeř potrestá, jako se nám to stalo doma.“

Barcelona nastoupí bez Luise Suáreze. Může to být pro vás výhoda?

„Až po zápase uvidíme, jestli je to dobrá zpráva. Měl by chybět tři týdny. Je to skvělý hráč, zakončovatel v pokutovém území. Jak je neomylný, jsme viděli s Interem Milán, kdy otočil utkání. Je pozitivní, že tam nebude. Znají se s Messim, který ho hodně uvolňuje, mají stejnou fotbalovou krev. Ale když nastoupí Dembélé, to také není žádná výhra v loterii. Znamená to akorát, že nastoupí jiný skvělý hráč s jinou typologií.“

Myslíte, že Barcelonu může ovlivnit, že o víkendu prohrála v Levante?

„Tohle je utkání Ligy mistrů, Barcelona hraje doma, dostane ze sebe to nejlepší. Žádný velký tým nechce prohrát dvakrát po sobě. Každá porážka pro vás znamená velkou výstrahu, jste ostražitější.“

Bydlíte ve stejném hotelu jako španělský král Filip. Pocítili jste to?

„Je to zajímavá zkušenost, tolik bodyguardů jsem snad ještě nikdy neviděl. Cizincům, třeba Peterovi Olayinkovi a Ibrovi Traorému jsme říkali, že je to kvůli nám (směje se). Král má ale samozřejmě přednost, při vstupu do hotelu jsem se kvůli prohlídce musel svléknout skoro do naha.“