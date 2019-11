Šlesingr se do závodu vrátil po nemoci a na vítěze ztratil více než 2 minuty • Michal Beránek (Sport)

Michal Šlesingr si v cílovém prostoru bere do náručí dceru Viktorku. Ve sprintu ho od medaile dělily desetiny vteřiny • Barbora Reichová (Sport)

Michal Šlesingr by proti dopingu bojovat daleko důrazněji • Barbora Reichová (Sport)

Psal se rok 2011 a český dálkový běžec na lyžích Stanislav Řezáč se se svým trojjazyčným rozhovorem a spojením „Zkusit Šůšn“ stal navždy legendárním. A právě tahle norská vesnička (psaná Sjusjøen) teď zaskočila také české biatlonisty.

Tohle Šlesingr za svoji dlouhou kariéru snad ještě nezažil. Když viděl, kde bude v Norsku následující dva týdny bydlet, málem šel do mdlob. A to ještě budku o minimálních rozměrech sdílí s kolegou Václavíkem.

„Spolu s parťákem se v tomhle obřím pokoji cítíme trochu osamělí, takže vás všechny chceme pozvat na párty,“ neztratil český veterán optimismus. Teď jen musí doufat, že pozvání na biatlonové mejdlo nepřijmou Lukáš Krpálek, Jaromír Jágr nebo Tomáš Satoranský.

To by v norské krabici bylo už vážně hodně těsno... Pozvánku by jistě ráda přijala Markéta Davidová. Ta už si v minikamrlíku stihla najít i oblíbené místo. „Takový povlečení s noční oblohou mám doma,“ radovala se » Makula« . V českém týmu zkrátka vládne dobrá nálada!