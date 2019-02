Christiansen vyhrál sprint biatlonistů v Soldier Hollow. Šlesingr byl devatenáctý | iSport.cz

Šestadvacetiletý Christiansen díky čisté střelbě zvítězil o 1,3 sekundy před Francouzem Simonem Desthieuxem, který jednou minul. Životní maximum zaznamenal i pětadvacetiletý Němec Roman Rees, jenž skončil třetí a poprvé se dostal na stupně vítězů.

Na pódiu naopak teprve potřetí v sezoně chyběl suverénní lídr SP J. T. Bö. Vítěz pěti ze šesti předchozích sprintů v tomto ročníku tentokrát při stojce trefil jen jeden z pěti terčů a musel na čtyři trestná kola.

Doplatil na silný poryv větru, ve kterém střílel stojku také Michal Krčmář. Ten na svém stavu vyčkával, zda se vítr neuklidní, ale stejně dvakrát minul. "Měl na tu stojku docela výrazný poryv a lidi kolem něj netrefovali. Měl to docela dobře rozjeté, tohle mě mrzí asi nejvíc," litoval v rozhovoru pro Českou televizi trenér Zdeněk Vítek.

Stříbrný olympijský medailista Krčmář totiž vleže nechyboval, ale nakonec se propadl na 26. příčku se ztrátou zhruba minuty a půl. O jedenáct sekund a sedm míst před ním skončil Šlesingr, který bodoval poprvé od loňského závodu v Anterselvě. Výrazně se tak zlepšil ve srovnání s minulým týdnem, kdy byl v Canmore při návratu do SP až v sedmé desítce.

Nedařilo se nejlepšímu českému biatlonistovi z předchozího dílu SP Tomáši Krupčíkovi. Čtyřikrát minul, nejpomaleji z Čechů běžel a nedostal se ani do sobotního stíhacího závodu. Na 67. místě ho od postupu dělilo více než dvacet sekund.

Závody v Soldier Hollow budou pokračovat v sobotu oběma stíhačkami. V neděli se poběží smíšené štafety dvojic i klasické smíšené štafety. Ty už budou generálkou na mistrovství světa, které ve švédském Östersundu začne 7. března.

Závod SP v biatlonu v Soldier Hollow (USA):

Muži - sprint 10 km:

1. Christiansen (Nor.) 23:29,7 (0 tr. okruhů), 2. Desthieux (Fr.) -1,3 (1), 3. Rees -22,4 (1), 4. Lesser (oba Něm.) -23,0 (0), 5. J. T. Bö (Nor.) -41,5 (4), 6. Fillon-Maillet (Fr.) -42,9 (1), 7. Hofer (It.) -46,3 (1), 8. Weger (Švýc.) -49,6 (1), 9. Guigonnat (Fr.) -52,7 (1), 10. Dale (Nor.) -56,5 (1), ...19. Šlesingr -1:20,6 (1), 26. Krčmář -1:31,8 (2), 67. Krupčík (všichni ČR) -3:03,9 (4)

Průběžné pořadí SP (po 17 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 936, 2. Loginov (Rus.) 609, 3. Desthieux 588, 4. M. Fourcade (Fr.) 554, 5. Eder (Rak.) 541, 6. Fillon-Maillet 536, ...17. Krčmář 313, 21. Moravec (ČR) 247, 48. Krupčík 70, 71. Šlesingr 22.