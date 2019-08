Satoranský se připojil k reprezentaci, v přípravě na MS je 15 hráčů | iSport.cz

„Mám dost natrénováno přes léto, nebyl žádný problém do toho hned naskočit a hrát. S hráči se znám deset let a s některými i déle. Znám také systémy kouče Ginzburga,“ řekl novinářům Satoranský. Podle regulí se jako hráč z NBA mohl zařadit do přípravy nejdříve 30 dnů před startem šampionátu.

Už od pátku do neděle čeká reprezentaci první ze tří přípravných turnajů, v pražské hale Královka se utká postupně s Tuniskem, Polskem a Jordánskem. Příští týden budou basketbalisté hrát od pátku do neděle na turnaji v Hamburku s Polskem, Německem a Maďarskem. Generálkou na světový šampionát, kde se samostatná česká reprezentace představí poprvé v historii a dostala se tam od dob Československa po 37 letech, bude turnaj v Soulu. Od 24. do 27. srpna změří síly s Angolou, Koreou a Litvou.

„Cítím, že se na to hrozně těším. I do zápasů, už jsem strašně dlouho nehrál nějaký pořádný pět na pět. Těším se, že budeme mít devět přípravných zápasů. To je skvělá porce před startem mistrovství světa. Myslím, že jsme všichni natěšení, až budeme hrát v pátek první zápas na Královce,“ doplnil Satoranský.

Izraelský trenér české basketbalové reprezentace Ronen Ginzburg má v přípravě před mistrovstvím světa zatím 15 hráčů, v konečné nominaci jich bude 12







Po jeho zapojení trénuje s týmem 15 hráčů, z kterých vykrystalizuje finální dvanáctičlenný výběr. Z původně nominované dvacítky definitivně padla šance na účast pivota Jana Veselého kvůli potížím s kolenem a s týmem nejsou ani rozehrávači Petr Šafarčík, Viktor Půlpán a Jakub Tůma a pivot Petr Heřman.

„Jsme s nimi stále v kontaktu, ale patnáct hráčů je teď akorát. Kdyby přišlo zranění, tak bychom oslovili hráče, aby se vrátili. Je ale zbytečné je tady držet,“ řekl kouč Ginzburg, který už se také těší na zápasovou přípravu.

„Saty se dnes připojil, budeme mít tři čtyři tréninky spolu, než začneme hrát. Je hodně zápasů, v kterých uvidíme chemii a ukážou se problémy, které se budeme snažit odstranit. Bude to dobrý test na to, co budeme potřebovat zlepšit. Neočekávám, že to bude na začátku na sto procent. Budeme pohromadě i se Satym pár dnů. Věřím, že každým zápasem budeme vypadat lépe,“ doplnil Ginzburg.

Od konce minulého týdne se zapojil do tréninku s týmem také pivot Martin Kříž, který se v polovině května podrobil operaci přetržené Achillovy šlachy. „Věřím, že Martin bude v pořádku. Tak za deset dní uvidíme,“ dodal izraelský trenér českého týmu.

„Musím to zaklepat, ale zatím to jde podle plánu, jak jsme si to nastavili s doktorem a trenérem. Pomalu, ale jistě se zapojuji do tréninku a doufám, že ten čas, který strávím na palubovce, se bude jen navyšovat. Achilovka podle doktorů a veškerých vyšetření vypadá v pořádku. Jediné, co mě trošku brzdí, je mobilizace kotníku, jak byla noha dlouho zafixovaná,“ prohlásil Kříž.

Ještě na přípravu do Koreje pocestuje s týmem čtrnáct hráčů a finální dvanáctka pojede až na šampionát do Číny. „Je to jednak z důvodů termínů FIBA, která tlačí do určitých dat, a taky z praktických důvodů. Chceme čtrnáctku držet do nejdéle, abychom měli alternativy a možnost reagovat,“ uvedl manažer české reprezentace Michal Šob.