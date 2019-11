Šťastný šéf OKTAGONU Novotný: Chce k nám zbytek světa

Říkal jste, že galavečerem OKTAGON 15, který proběhl přesně před týdnem, skládáte maturitu. Povedlo se?

„Dávat známky sám sobě je těžké, ale měli jsme pár problémů, které naštěstí nikdo neodhalil. Možná o to víc je to cennější. Tedy kromě zvuku, který byl na ploše špatný. Celkově však můžu říct, že se večer zápasově i atmosférou povedl na jedničku.“

Jaké máte ohlasy?

„Neviděl jsem, že by na galavečer někdo plival, což je něco, co se v tomto světě neděje. Užíváme si tuto velkou chvíli. Mívám negativní ohlasy na všechno, ale tentokrát ani jeden.“

Byl to nejvýdělečnější turnaj OKTAGONU?

„Nemáme to ještě spočítáno, ale jsme třetí v historii návštěvnosti O2 areny, první ve sportu a nejdražší jednodenní akce v této hale.“

Peníze investujete do rozvoje organizace?

„Uděláme si s Palem (Nerudou – spoluzakladatel organizace) a našimi blízkými nějakou radost. Myslím, že po těch třech letech si to zasloužíme. Dřív, nebo později si užijeme nějakou dovolenou. Ale samozřejmě peníze půjdou zpět do OKTAGONU. Zápasem století to teprve začíná.“

Co přesně?

„Měli bychom vyjet do více měst, i OKTAGON Prime by měl být velkolepější turnaj, co se týče počtu diváků. Druhý ultimátní cíl a jediný způsob, jakým z kluků udělat světové hvězdy, je stát se mezinárodní organizací.“

Jak na to?

„Potřebujeme najít dostatek schopných lidí v jiných zemích, s nimiž najdeme společnou řeč. Ale je tam další miliarda věcí. Je totiž strašně jednoduché vyjet a udělat výdělečný turnaj, to bychom zvládli. Jenže tato cesta nás neláká. Pokud někam chceme jít, tak jedině, že bychom to tam ovládli.“

V zápase století Attila Végh zničil Karlose Vémolu po 127 vteřinách. Čekal jste to?

„Asi nikdo nepředpokládal, že se Karlos nedostane do hry. Attila ho údery zmrazil po dvaceti vteřinách a Karlos začal dělat vše, co nesměl. Na druhou stranu v posledních měsících možná k podobnému výsledku oba směřovali.“

Po zápase byl »Terminátor« zlomený. Nyní má znovu bojovou náladu a prý si za vámi půjde tvrdě pro odvetu. Uvažujete o ní?

„Na to je brzo. Karlos má před sebou operaci a půl roku pauzu. Pak uvidíme, co bude. On je ale někdo, kdo dokáže pohnout horou i ledy. Tudíž v momentě, kdy bude odveta dávat smysl, je všechno možné.“

Co pro Végha znamená triumf? On už nemá ambice jít do zahraničí…

„Ani nemusí, a to jak po finanční stránce, tak po jiné. Nebuďme při zdi, OKTAGON je v tuto chvíli organizací, kam se snaží dostat zbytek světa. Lidé, kteří chtěli do Bellatoru či Rizinu, touží jít k nám. Attila určitě chce zůstat doma s rodinu a co by komu kde dokazoval? Jsme schopní mu vozit ty nejlepší bojovníky.“

