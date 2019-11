Oktagon 15: Vémola padl, Végh je král československého MMA | iSport.cz

23:30 První reakce Karlose Vémoly? „Nevím, co na to teď říct. Attilovi se splnil sen, můj se zhroutil,“ povzdech si potlučený Vémola v šatně. Více ZDE>>>

Zničený Vémola přímo ze šatny: Asi jsem zamrznul davem. Sen je pryč. F*uck!

22:40 „Karlie do mě rýpal, dokud ve mně znovu neprobudil neandrtálce,“ řekl hned po zápase Végh.

22:35 Nejslavnějšímu bojovníkovi tuzemské scény se nepodařilo přenést boj na zem a po tvrdém pravém háku v polovině prvního kola Zápasu století bezvládně Vémola padl. Végh slaví po dvou minutách a sedmi vteřinách!

22:34 Vémolovi se zatím nechce na zem, nicméně soupeř působí mnohem aktivnějším dojmem. Pořádnou dělovku vyslal také Attila Végh, kterému se povedlo zasáhnout Vémolu. Aby toho nebylo málo, tak prošla také další pravačka.

22:25 Végha ke kleci doprovodil zpěvem rapper Rytmus. Vémola původně vyjednával, že by jej do boje vyprovodil Karel Gott. Zesnulou pěveckou legendu však nechtěl nikým nahradit, a proto zůstal u klasické melodie z filmu Terminátor a skladby Carmina Burana od Carla Orfa.

22:20 Když aktéři Zápasu století nastupovali do klece, větší část publika ve vyprodané O2 areně povstala. Nastupová melodie Vémoly jako vždy navodila mimořádně silnou atmosféru.

22:05 A je to tady! Blíží se vrchol celého večera. Zápas století mezi Karlosem Vémolou a Attilou Véghem. Sledujte ho ONLINE ZDE>>>

Attila Végh v zápase století vygumoval českého hrdinu Karlose Terminátora Vémolu







22:00 Těžká váha Oktagonu se nové korunovace nedočkala. Michal Martínek porazil Viktora Peštu, jak už je na dnešním turnaji zvykem, v prvním kole. Šampion vypadal od začátku nebezpečněji, duel však skončil velmi smolně, Pešta se totiž po jedná z výměn u pletiva zranil a byl nucen vzdát.

SESTŘIH: Michal Martínek - Viktor Pešta. KO za necelé tři minuty

21:40 Za zběsilý nástup do souboje zaplatil Gábor Boráros. Hned v úvodu se snažil vrhnout Kaiku Britovi po nohou, ten jej však přeskočil a slovenskému bojovníkovi při tom způsobil obrovskou tržnou ránu, přes kterou neměl Boráros šanci vidět. Rozhodčí tak duel ukončil ještě v první minutě ve prospěch Brazilce.

21:10 Zahraniční souboj, který mnoho lidí tipovalo na zápas večera, ukázal od prvního kola velkou kvalitu. Robert Bryczek i Leonardo Buscape Silva zůstali celých pět minut v postoji, nepouštěli se do žádných zběsilých přestřelek, ale oba velmi dobře kombinovali tvrdé údery a kopy. Zejména Brazilec trápil soupeře svými kopy ze zadní nohy na tělo. Druhé kola bylo vedeno v podobném duchu, Buscape se sice pokusil i o strh na zem, pak se ale vrátil k boji v postoji, ve kterém jasně dominoval. Poslední minutu už Polák doslova bojoval o přežití, nalepený na klec a poté i na zádech na podlaze schytával jednu ránu za druhou a snad pouze silou vůle dokázal vydržet do pauzy. Brazilec se na úvod třetího kola pokusil o „showtime kick“, tedy kop s odrazem o klece, jenž proslavil UFC bojovník Anthony Pettis, pak ale přenesl dění duelu opět na záda, kde zkušeně ukontroloval rivala až do finiše. Bodoví rozhodčí viděli střet shodně pro Leonarda Buscapeho.

20:10 Premiéra jako hrom! Jakub Štáfek prokázal, jak multitalentovaný sportovec je. V prvním kole ustál herec a režisér několik pokusů slovenského soupeře Petera Benka o strh na zem. Těžil zejména z dobrého pohybu a kopů, jimiž si držel rivala od těla. Po jednom z těchto kopů ho pak knokautoval mohutným pravým hákem, po němž Benko bezvládně padl - to vše po 69 sekundách. Více čtěte ZDE>>>

SESTŘIH: Herec Štáfek zazářil v O2 Areně, soupeře sundal po 69 vteřinách

Herec Štáfek zničil soupeře za 69 sekund. Jsem dojatej, lepší než orgasmus, smál se

19:55 Třetí prohra v řadě pro Miloše Petráška. Při jeho zápase s Joachimem Christensenem se poprvé naplno probudila i hala. „Meloun, Meloun,“ skandovali přítomní přezdívku oblíbeného Čecha a snažili se potleskem vyhecovat domácího bijce ke kvalitnímu výkonu. První kolo však moc akce nenabídlo, po klidném úvodu se boj přesunul na zem, kde se Petrášek dostal Christensenovi do zad a snažil se téměř až do pauzy najít prostor k tomu, aby jej mohl začít škrtit, to se mu však nepovedlo. Poprvé za večer se tak nějaký souboj dostal do druhé pětiminutovky. Ta probíhala skoro celá na pletivu, kde Christensen Čecha kontroloval, což se nelíbilo fanouškům, kteří pískali. Pouze po jednom roztržení Petrášek dobře trefil a v úplném závěru ještě strhnul soupeře k zemi. V posledním kole šel Čech na podlahu dobrovolně, když v úvodu kola mrštil protivníkem a nedovolil mu zprva vstát, pak domácímu borci ale nejspíš došly fyzické síly a iniciativu převzal Dán. Zbytek souboje proto zůstal v horní pozici. Velmi vyrovnaný duel přiřkli bodoví rozhodčí poměrem 29:29, 29:28 a 29:28 Christensenovi.

19:30 Do O2 areny už dorazil jeden ze dvou hlavních aktérů dnešního večera Karlos Vémola. „Jsem ready někoho popravit,“ prohlásil pro iSport TV.

Vémola po příjezdu do O2 areny: Jsem ready někoho popravit

19:20 Diváci v hale byli svědky brutálního ukončení. Mateusz Legierski si připsal pátou kariérní výhru, když knokautoval Jakuba Bahníka. Polák začal zápas aktivně několika kopy na nohou, kterými se snažil sebrat soupeři pohyb. Bahník si ale našel skulinku v krytu a tvrdou zadní posadil Legierského na zem, poté počkal, až vstane a ihned se hnal za vítězstvím. Opět dobře trefil a pustil se s rivalem do tvrdé přestřelky, v níž Polák ale výborně zakontroval pravým hákem, kterým Bahníka uspal.

19:00 David Hošek porazil Jakuba Běleho v souboji, jenž nabídl tvrdé přestřelky v postoji i zajímavé výměny na zemi. Běle se od začátku zápasu snažil využít výškové převahy a držel si od soupeře odstup kopy na nohy. Hošek si však našel prostor a přiskočeným hákem poslal vyššího rivala k zemi, kde si opět musel dát pozor zejména na sokovy dlouhé nohy, kterými se jej Běle snažil škrtit. Hošek si ale všechny útoky pohlídal, dostal se soupeři do zad, a bil jej tak razantně, že půl minuty před koncem kola přestal Běle vyvíjet inteligentní obranu, a rozhodčí tak duel ukončil.

18:55 Jak vidí Michal Martínek dnešní největší tahák? Podívejte se ve VIDEU iSport TV.

Martínek tipuje "zápas století": Karlos to dělá perfektně. Atilla může vymyslet nějaký záhadný recept

18:40 Další slovenské vítězství a opět v úvodní pětiminutovce. První kolo mezi Vojto Barboríkem a Sashou Belovem přitom začalo velmi opatrně. Minutu a půl se oba bojovníci nepouštěli do žádných výměn, pak ale Barborík zaútočil na přední nohu Belova a podařilo se mu složit rivala na zem, kde se z boční pozice střídavě pokoušel o údery pěstí a loktem. Po chvíli boje přešel Slovák obranou pozici a nasadil ruskému soupeři škrcení. Belov byl proto nucen vzdát.

18:20 Účastnice Oktagon: Výzvy Lucia Krajčovič si připisuje první vítězství v začínající MMA kariéře. Po třech minutách v postoji, kde Slovenka využívala zkušenosti z thajského boxu a tlačila soupeřku údery a kopy se její soupeřka Cypriánová pokusila o strh na zem. Bohužel pro ni ale skončila pod Krajčovič, která ji začala zasypávat lokty, rozhodčí proto duel ukončil.

18:00 V prvním zápase večera Pavel Salčák porazil Slováka Simona Michálka po technickém KO už v 1. kole.

17:30 Do O2 Areny dnes zamíří takřka 20 tisíc diváků. Už po 17. hodině se před vstupy do haly tísnily zástupy fanoušků.

Oktagon 15 - hlavní karta (od 20:00)

Prelims (od 18:00)