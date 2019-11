Horváthova Hedvika utekla ke Kollerovi? Trenér Brückner se bál konfliktu v kabině!

Kouč Brückner se nezajímal jen o fotbalové kvality hráčů, ale i jejich soukromí život. Vždyť i to bylo velice důležité pro atmosféru v týmu. „Věděl, když měl někdo osobní problém mimo hřiště. Když přešla manželka Pavla Horvátha k Honzovi Kollerovi, trenér svolal radu starších a ptal se nás, co s tím budeme dělat. A doplnil: Dyť to přece není možný!“ smál se Vladimír Šmicer v rozhovoru pro magazín deníku Sport.

Tehdy to s trenérem řešila početná skupinka zkušených harcovníků. „Odpověděli jsme: Trenére, je to v pohodě. Mezi oběma nevznikl žádný problém. Trenérovi to nestačilo. Nadhodil: A co ostatní kluci z týmu? Budou si z nich utahovat, ne? My: Trenére, v klidu, z tohohle se sranda nedělá. Nebojte, po jednom srazu bude všechno v pohodě,“ vyprávěl Šmicer.