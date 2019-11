Jako cyklista si přijde finančně nedoceněný. Roman Kreuziger prozradil, jak málo jsou jezdci odměněni za velké úspěchy. „Cyklistika na dřinu a to úsilí, jaké stojí, není oceněna, jak tak jak by měla být. Když si člověk vezme, že za celkové vítězství na Tour de France je 400 tisíc euro, což není málo, ale je to za tři týdny dřiny. Pak se to ještě dělí s týmem a personálem. Z toho pak zůstane člověku nějakých 20 až 30 tisíc eur,“ uvedl český závodník a porovnal výdělky s jiným globálním sportem.

„Tyhle částky mají tenisté za postup v prvních kolech. Nejvíc si tedy může cyklista vydělat na kontraktu, který má podepsaný s týmem,“ řekl Kreuziger. Sám by si dovedl představit, že bude mít vyšší plat.

„Vždycky to může být lepší, ale je i spousta lidí na té nejvyšší úrovni, kteří jezdí za minimum. Myslím si, že to není správné, ale ty týmy nemají velké rozpočty a musí se s tím všichni nějak vypořádat,“ povzdechl si letos celkově šestnáctý cyklista Tour de France.

Cyklistická hvězda Kreuziger promluvil na citlivé téma: Doping a peníze!

Sám je ale ve stáji Dimension Data for Qhubeka spokojený. „Ještě příští rok jsem pod smlouvou. Rád bych zůstal. Nerad měním po dvou letech týmy. Je to teď na mém manažerovi, aby mi vyjednal podmínky, jaké chci,“ odpověděl Kreuziger.

Z tématu o penězích se pak přešlo na doping, který v nedávných letech těžce poznamenal hlavně cyklistiku. „Doping ve sportu vždycky byl a v nějaké míře i bude. Jsem zastáncem čistého sportu. Cyklistika v devadesátých létech tím byla poznamenána nejvíc. Alespoň toho vyšlo nejvíc navenek. Bojujeme proti tomu. Máme biologický pas a sytém, že kontroloři vědí, kde se nacházíme,“ upozornil cyklista.

Nyní je i díky současnému systému kontrol větší šance, že hříšníci budou chyceni. „Je to nepříjemné. Sportovec musí hlásit, kde se nachází, ale je to ta správná cesta a každý to musí pochopit. Jsem pořád čistý,“ zdůraznil Kreuziger a upozornil, že dříve měl jako závodník i pětadvacet kontrol ročně.