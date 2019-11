Zábranský o Kometě: Můžete mít Bowmana, ale s kiksy nic nenaděláte | iSport.cz

Velký šéf se vrací na střídačku Komety. Libor Zábranský, majitel klubu a hlavní architekt dvou mistrovských titulů z let 2017 a 2018 zastřešil první trénink týmu bez kouče Petra Fialy. Ten odstoupil po nedělním výprasku 2:7 s Karlovými Vary, po němž vyhlásil, že za ním nešli všichni hráči. V pondělí dopoledne byl Zábranský znovu u ledu a už v úterý ho čeká těžká šichta v Třinci. „Věřím, že se to zlomí, v tým mám obrovskou důvěru,“ pravil boss u kabiny.

Nedělní večer jste měl hektický, jaké jste měl spaní?

„Bylo to hektické, jako vždycky v takových situacích. Nikdo s tím nepočítal, zápas byl, upřímně řečeno, katastrofální. Petr je výborný člověk, zareagoval tak jak zareagoval a já měl pár hodin na rozmyšlenou, jak poskládat realizační tým a zda k tomu vůbec půjdu. A teď jsem tady.“

Jinou variantu než návrat jste nezvažoval?

„Nezvažoval. Na to není čas, v úterý hrajeme v Třinci, potřebujeme sbírat body. Udělal jsem akorát změny v realizačním týmu, beru na střídačku Jirku Horáčka, našeho odchovance, našeho trenéra, je v něm obrovský potenciál. Věřím, že nasbírá nové zkušenosti.“

Kdyby Petr Fiala neodstoupil, vedl by pondělní trénink?

„Museli bychom to řešit. Sami chodíte na hokej, vidíte to, výsledky byly nahoru dolů. Byli jsme schopni hrát pětatřicet, čtyřicet minut fantasticky, pak přišel black out. Stejně bychom to museli nějakým stylem řešit, ať už posílením realizačního týmu, výměnou hráčů či něčím podobným. Ale dopadlo to takhle.“

Čím si vysvětlujete poslední kolapsy na Spartě a ve Vítkovicích, kde Kometa přišla o velký náskok v zápase?

„Spartu jsem neviděl naživo, zrovna jsem přilítal z Kanady, viděl jsem to na videu. Na to vysvětlení není. Ale nejde si říkat, že za všechno mohou trenéři. To by bylo hrozně nekorektní. Jsou tam zkraty hráčů, i zkušených. Měl jsem s nimi pohovory, každý si to musí probrat sám v hlavě. Na střídačce může stát Scotty Bowman, ale pokud vám zkušení hráči budou ztrácet puky na modrých čarách a dělat kiksy, žádný trenér s tím nic nenadělá.“

SESTŘIH: Sparta - Kometa Brno 5:4. Úžasný obrat Pražanů korunoval Tomášek

Dá se vydedukovat, že jste se v posledních dnech začal pomalu připravovat na návrat na střídačku?

„Nepřipravoval. Museli jsme to ovšem řešit, zvažovaly se výměny, oživení kádru, pohovory, ale dopadlo to nakonec takhle.“

Bylo předmětem pohovorů i to, co Petr Fiala zmínil po debaklu s Vary, a sice že měl pocit, že za ním celé mužstvo nejde?

„To je Petrův pocit, to já těžko mohu komentovat. Já od hráčů očekávám, že když oblečou dres Komety, že tomu dají všechno. S Petrem jsem to zatím neprobíral, špatní jsme z toho byli oba. Řekli jsme si, že si ve středu sedneme, dáme kafe a všechno to probereme.“

Jak byste shrnul jeho práci?

„Petr je obrovsky pracovitý člověk, ale po mém návratu z Kanady byl ten mančaft úplně jiný než na začátku sezony. Nenapadlo by mě po startu do sezony, že teď tady před vámi budu stát.“

V čem jiný?

„Ty kolapsy jsou nevysvětlitelné.“

Dojde na změny v kádru?

„Budou, až já rozhodnu, ale nejdřív si udělám obrázek o tom, jak na tom kluci jsou. K tomu musíte být s nimi denně v kontaktu, stát na střídačce.“

Co vám dal čas, který jste strávil mimo ni?

„První srpen v životě volno… Hlavně se však posunula významným způsobem výstavba multifunkční arény, odvedl se obrovský kus práce. Taky jsem trochu odpočíval.“

SESTŘIH: Vítkovice - Kometa Brno 4:3sn. Ridera předvedla doma obrat z 0:3, v nájezdech rozhodl Bukarts

Jste nažhavený na koučování?

„Mě ta práce baví, teď je to patnáct let, co jsem v Kometě. Naplňuje mě, když vidím šťastné lidi, Kometa je na jižní Moravě fenomén. Ale samozřejmě jsem smutný, pokud se nám nedaří, lidi jsou naštvaní a sponzoři nejsou spokojeni. Mojí povinností nejvyššího, nejen postavou, je tuto situaci řešit. Obecně mě to pořád baví a chci pracovat pro Kometu dál.“

Očekáváte výrazné zlepšení týmu v Třinci?

„Nic jiného si ani nepřipouštím. Viděl jsem Třinec v Hradci, hrál výborně z obrany, výborně střední pásmo, vyhrál zaslouženě. Ale s kým jiným se nakopnout než s týmem, který hraje výborně. Z čeho neuhnu, je to, že kluci budou trénovat ještě víc než doteď. Mužstvo na tom není dobře, prohráváme třetí třetiny, dochází ke kolapsům, které nejdou vysvětlit. Takže na tom nejsou dobře ani psychicky. A pokud nejde hlava, nejdou ani nohy. Klukům jsem řekl, že v zápasech budu reagovat na jeho vývoj a dohrávat budou zase jenom ti nejlepší v tom konkrétním zápase.“

Co se chemie hráčů v kabině týká, jak moc je na tom třeba zapracovat?

„Určitě je to zapotřebí. Nikdo z nás nemohl odhadnout, jak to zapůsobí, když v kabině nebudu já, Leoš Čermák a Martin Erat.“

Kdy očekáváte návrat Martina Erata na led?

„Martin začne pomalu trénovat, má však ještě před sebou poslední vyšetření v Americe. Rozhodne se sám.“

A co zraněný Peter Mueller?

„Peter je momentálně v Denveru, nejen že ho čeká narození miminka, má i poraněné rameno, chodí na rehabilitace. Měl by se vrátit kolem druhého prosince.“

Budete na střídačce do konce sezony, co dál?

„Já původně počítal s tím, že Petr Fiala vydrží u týmu dva roky, proto dostal takový kontrakt. S tím, že po tu dobu budu nápomocný výstavbě arény a následně se na střídačku vrátím. Teď je to jinak a zůstanu na střídačce i příští sezonu.“

Budete chodit denně na led?

„Nikdy jsem nechodil denně na led, protože mám velké problémy se zády, v bruslích mě hrozně bolí. Bohužel. Veškerou přípravu tréninků děláme společně, kluci to pak zrealizují na ledě. Ono je lepší sledovat tréninky z tribuny, každý trénink si nechávám natáčet, když pak mladí nebo někdo jiný nepracoval, jak má, zavolám si ho na video a ukážu mu, kde dělá chybu.“