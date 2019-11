Nečas vyletěl z hnízda. O Bartošákových problémech jsem věděl, držím palce | iSport.cz

Jsem v autobuse směrem na hotel, máme po utkání s Minnesotou. Zrovna jsme přiletěli do Chicaga, se kterým nás v úterý čeká další těžký zápas. Proti Wild jsme zapsali další strašně důležitou výhru. Měli jsme to od začátku pod kontrolou, ve druhé třetině jsme ale přestali hrát a soupeř nás potrestal. V prodloužení jsme nakonec urvali druhý bod pro sebe. Paráda.

Já jsem nechytal. Odpočinul jsem si mentálně i fyzicky. Občas se to hodí, je to potřeba. Moc si užívám, že jsem se opravdu dostal do role jedničky. Dostávám víc zápasů, cítím, že mi trenér věří, že se na mě nebojí postavit hru. Chytá se mi dobře. Začátek měsíce nám sice výsledkově úplně nevyšel, od koučů jsme ale dál cítili důvěru a klid. I díky výborné atmosféře v klubu se hokejem v Carolině vážně bavím.

Na ledech soupeřů jsme měli menší krizi, měsíc jsme venku nevyhráli, sbírali jsme jen porážky. Říkali jsme si, že to musíme přerušit, což se nám v Buffalu povedlo. Alespoň, že doma se nám daří pravidelně vítězit. Z deseti zápasů se nám to povedlo sedmkrát. Fanoušci nás ženou dopředu, jsou skvělí.

Taky jsem moc rád, jak se rozehrál Neči (Martin Nečas). Pravidelně boduje, získává si čas na ledě. Smál jsem se, že mu k tomu možná trochu pomohlo, že začal bydlet sám. Je to asi dva týdny, co se ode mě odstěhoval. Ptáče vylítlo z hnízda. Naštěstí i tak bydlí kousek ode mě, takže to není tak hrozné. Jsem rád, že jsme mu s přítelkyní Sárou mohli na začátku jeho kariéry v NHL takhle pomoct.

Za dva týdny nás čeká zápas v Bostonu, moc se na to těším. Čelit Pastově lajně je velká výzva pro gólmana i celý tým. David je v úžasné formě. S Bergeronem a Marchandem si to parádně dávají, jsou pořád v pohybu. Musíme je zastavit. Tahle lajna jim opravdu sama vyhrává zápasy. V současné chvíli jsou jedním z nejnebezpečnějších útoků v lize.

Jsou schopní vyšachovat celou defenzívu a dávat to do prázdné branky. Nemůžu tolik vyjíždět proti střelci, oni to totiž umí skvěle cheatovat. Naznačí střelu, napřáhnou, a pak pošlou přihrávku na frajera, který to jen doklepne do brány. Musíme si na ně dávat velký pozor. Já jako brankář se na ně ale zase až tolik soustředit nemůžu, v tom tempu zápasu zapomenete, kdo stojí proti vám a chytáte pořád stejně.

V posledních dnech mě pak zasáhla zpráva o tom, že kariéru přerušil Patrik Bartošák. Sleduju to, věděl jsem už nějaký čas o tom, že má tyhle problémy. Není prvním a asi ani posledním, kdo si tím prochází. Znám pár kluků, kteří se z podobných potíží dostali a zvládli se pak vrátit k hokeji velmi dobře. Věřím, že tohle bude i Patrikův případ. Že se z toho brzo dostane a bude se mu dařit jako před tím.

Gólman je výborný, má nejen na extraligu, ale i na mnohem lepší soutěže. Držím mu palce. Sám se taky snažím stále pracovat na tom, abych byl psychicky v pohodě. Na výkonu sportovce je tohle zásadní složka. Pracuju s mentorem Marianem Jelínkem, hodně mi to pomáhá.

Na druhou stranu já jsem od mala pozitivní člověk, vždycky optimista. Nikdy jsem neměl žádné takové trable. Vážně doufám, že se z toho Patrik vylíže a brzo se zase postaví mezi tři tyče.