Horváth bavil! Pozval se do televize, rýpl do Hrdličky a litoval Messiho

Horváth bavil hned od začátku rozhovoru v pořadu Česká ulička, kam se vlastně sám pozval. „Mrzelo mě, že ses tak dlouho neozýval, tak jsem se prosadil,“ rýpl si bývalý fotbalista do kamaráda moderátora Michala Hrdličky.

Oblíbeného vtipálka je všude plno. Nyní i na sociálních sítích jako je Instagram. „Baví mě, že se tam dozvím zajímavé a zábavné věci. Komunikuji takhle i s fanoušky. Mám i Twitter, ale je moc odborný. Neumím moc psát,“ smál se Horváth, který i předvedl, jaké má postřehy, když sleduje například fotbalové zápasy Barcelony.

„Viděl jsem na Messim zklamání, že si nerozumí tolik se spoluhráči a nemá jejich podporu. V podstatě trochu cítí, že je na to sám,“ upozornil někdejší účastník Ligy mistrů. Jestli při sledování soupeřů musí někoho ocenit, tak slávisty, kteří letos s Barcelonou dvakrát sehráli vyrovnaná utkání.

„Je to super parta. Není tam tolik cizinců, a ti co tam jsou, se přizpůsobili kolektivu. Mají dobrý hráče a hrají to, co jim vyhovuje. Jsou hladoví a vidí, že jejich výkony jim přináší výsledky,“ chválil Horváth. Že by pro něj jako trenéra byl inspirací právě slávista Jindřich Trpišovský? „Je hrozná spousta inspirujících trenérů, a já budu hledat svou cestu,“ uvedl Horváth.