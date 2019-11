Převratné změny ve vysílání fotbalu: Česká liga v ČT? Blíží se úplný konec!

Dávka přenosů z ligového fotbalu v ČT se v posledních letech snižovala. Loni koupila přenosová práva na FORTUNA:LIGU od Pragosportu na čtyři sezony společnost O2. „My chtěli fotbal dál vysílat, ale oni mají peníze a přeplatili nás, to je byznys. Na O2 se nemůžu zlobit,“ řekl k tomu tehdy Jiří Ponikelský, výkonný ředitel ČT Sport.

Ani jeden zápas

V kontraktu zbyl ovšem pro majitele práv závazek, že jedno utkání z každého kola musí odvysílat volně šiřitelný kanál, což v probíhajícím ročníku činí Česká televize. A i když má až čtvrtou volbu, občas kápne na dobrý mač – naposledy třeba v pátek vysílala duel Sparta – Č. Budějovice (3:3). Jenže smlouva mezi O2 a ČT podle zpráv Blesku nebude prodloužena. Skončí tak podle všeho i homeopatická dávka první ligy na ČT Sport.

A dál Nova?

Každého asi napadne, kde onen přenos plnící smluvní normu od sezony 2020/21 bude. Na to se po majetkových přesunech nabízí odpověď: Na Nově, nebo jiném spřízněném volně šiřitelném kanálu. V říjnu totiž skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera koupila společnost CME, pod kterou spadá mj. TV Nova. Má tak stejného vlastníka jako O2.

„Víte víc než já. Doteď jsem o tom neslyšel,“ reagoval na náš dotaz ohledně konce přenosů Jiří Ponikelský, výkonný ředitel ČT Sport. Druhá strana dodala vyjádření, které zákulisní zprávy Blesku nepopírá.

„O2 TV poskytla České televizi práva do konce sezony a 2019/20 na páteční volbu ze zápasů nejvyšší fotbalové ligy. Podoba vysílání této volby v dalších sezonách bude předmětem jednání. Stále platí, že pouze diváci O2 TV mají jistotu, že uvidí všechna utkání, jelikož vlastníme vysílací práva k FORTUNA:LIZE do sezony 2021/2022. Plus předkupní právo až do sezony 2023/2024,“ sdělil David Solnař, mluvčí O2 TV Sport.