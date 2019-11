Na krásnou tenistku Cibulkovou prasklo intimní tajemství: Co skrývá před světem?

Tenistka Cibulková si zatrénovala hned po příletu do Austrálie. • Instagram

Poslední dobou Cibulková dávala vyhýbavé odpovědi na otázky ohledně těhotenství. „Kdybych byla těhotná, tak bych vám to stejně v této chvíli určitě neřekla. S manželem jsme spolu devět let. Oba máme ideální věk na to, abychom nad tím začali uvažovat. Zatím všechno v našem vztahu šlo tak, jak mělo, takže věřím, že i dítě přijde ve správný čas,“ nechala se tenistka naposledy slyšet, když byla novináři konfrontována s tím, že byla spatřena na gynekologicko-porodnické klinice v centru Bratislavy.

Podle webu najky.sk s manželem Michalem Navarou očekávají narození prvního potomka a Cibulková je na konci prvního trimestru. „Zatím to neví moc lidí. Lékaři jí doporučili klidnější režim a odpočinek. Nesmí se moc namáhat,“ prozradil nejmenovaný zdroj a upozornil, že tenistka jako astmatička má rizikové těhotenství a je pod neustálým dohledem doktorů.