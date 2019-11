Problém pro Liberec. Bulíř si poranil ledvinu, bude chybět několik týdnů | iSport.cz

Hokejisté Liberce se budou muset několik týdnů obejít bez elitního střelce Michala Bulíře. Osmadvacetiletý útočník si minulý týden v pátek v zápase proti Kladnu po nárazu do brankové konstrukce poranil ledvinu.

„Michal byl ve středu propuštěn z nemocnice do domácího léčení. Léčba potrvá několik týdnů,“ uvedl týmový lékař Roman Mizera na klubovém webu.

Bulíř se zranil v první třetině duelu, kdy jej při kličce do bekhendu atakoval obránce Martin Kehar. Třetí nejproduktivnější hráč týmu následně narazil do gólmana Denise Godly a poté do brankové konstrukce. Odchovanec Liberce zápas dohrál, v sobotu ale absolvoval vyšetření v nemocnici, které odhalilo poranění ledviny.

Člen širšího reprezentačního kádru v sezoně odehrál 19 zápasů, ve kterých vstřelil osm branek a přidal jedenáct asistencí. Produktivnější jsou v kádru Bílých Tygrů jen Michal Birner a Libor Hudáček.