Nejlepší střelci NHL: Kdo Pastovi chystá góly a co pitbulové za ním? | iSport.cz

Connor McDavid, Edmonton, 22 let

Connor McDavid • Foto Reuters / Perry Nelson-USA TODAY Sports

Góly: 18

Průměr gólů na zápas: 0,69

První gól zápasu: 4

Vítězné góly: 2

Střely: 90

Úspěšnost střelby: 20 %

Góly v přesilovkách: 8

Čas na ledě: 22:18

Kdo na jeho góly přihrával: Leon Draisaitl 13, Oscar Klefbom 8, Zack Kassian 3

Fenomén. Totální úkaz. McDavid už sbírá pátou stovku kanadských bodů v NHL, pořád je mu ale jen 22 let. Jeho dosavadní gólové maximum je 41 branek, to by mělo s největší pravděpodobností padnout. Přitom není typickým střelcem, ale spíš režisérem. Spolu s parťákem Draisaitlem je pro soupeře obří hrozbou.