Bývalý trenér zesnulého střelce Málka (†58): Dojemná slova o kamarádovi!

Jak se vyrovnáváte s úmrtím pana Málka?

„Pořád se nemůžu smířit s tím, že odešel takový člověk. Nebyl jen členem mého silného skeetového týmu, ale byl to hlavně velký kamarád a přítel. Jsem pyšný, že jsem mohl trénovat takové kluky.“

Vy jste ho vzal na stříbrnou olympiádu do Sydney i přesto, že kvótu tehdy vystřílel Jan Sychra.

„Tenkrát to bylo hodně živý, dnes jsme s panem Sychrou přátelé. Ale bylo to něco úžasného, co se nám v Sydney povedlo. Splnil se nám sen.“

Kdy jste se s Petrem Málkem viděl naposled?

„V květnu na Memoriálu Bednaříka a Bechyňského. Trénoval zrovna se svěřenci někde v Itálii. Vzpomínali jsme na věci minulé, povídal, jak je v Kuvajtu jiné klima, ramadán, jak je to tam složitý. Udělali jsme si ještě pár společných fotek. Bylo to krásný, ale že to bude takhle rychlý…“