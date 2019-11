Olympijské kruhy a dál? Poznejte symboly OH a jejich význam | iSport.cz

Moderní olympismus vychází ze starověkých základů, které obsahovaly i institut ekecheiria, posvátný mír. Ekecheiria trvala nejen po dobu her, ale i před a po. To proto, že kromě zákazu vstupu se zbraní v ruce na hry a přerušení všech válek zaručovala sportovcům bezpečnou cestu do dějiště her a zpět domů, i přes nepřátelská území.