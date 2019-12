Bujné dekolty a nekonečně dlouhé rozparky. Zlatý míč byl přehlídkou ženské krásy

Matthijs de Ligt z Juventusu se svou odvážnou AnneKee







Robert Lewandowski se ženou Annou

Lewandowski měl velice sexy doprovod. Manželka Anna byla okouzlující • Foto Reuters

Jeden z nejznámějších párů v Polsku. Fotbalista Bayernu Mnichov měl po svém boku manželku Annu, která zvolila velice odvážné šaty. Bujný dekolt i nekonečně dlouhý rozparek budily pozornost. Lewandowski skončil v celkovém pořadí na 8. místě.

Matthijs de Ligt a přítelkyně AnneKee

Matthijs de Ligt z Juventusu se svou odvážnou AnneKee • Foto profimedia.cz

Obránce Juventusu Turín obdržel trofej pro nejlepšího fotbalistu do 21 let. To jeho partnerka AnneKee by klidně mohla obdržet cenu za nejodvážnější šaty večera. Kromě velké části hrudníku odhalila i břicho.

Lionel Messi s rodinou

Rekordman Messi měl na Zlatém míči skoro celou rodinku • Foto profimedia.cz

Hvězda večera měla s sebou své nejbližší. Messi přišel s manželkou Antonellou a syny Thiagem a Mateem. Nejmladší Ciro zůstal ještě doma. Třeba přijde příští rok uvidí tátu, jak přebírá sedmý Zlatý míč.

Pavel Nedvěd

Do Paříže dorazil i Pavel Nedvěd • Foto Reuters

Zlatý míč měl v pondělí i české zastoupení. Vítěz prestižní trofeje z roku 2003 dorazil na slavnostní akci tentokrát sám.

Alisson Becker s manželkou Natalii

Allisson se stal nejlepším brankářem. Na vyhášení přišel se ženou Natalii • Foto Reuters

Brazilský brankář Liverpoolu obdržel trofej pro nejlepšího gólmana. V celkovém hodnocení Zlatého míče skončil sedmý. Společnost mu dělala jeho drobná žena Natalia.

Ronaldo byl na jiném předávání

Cristiano Ronaldo se musel uspokojit s trofejí pro nejlepšího hráče italské ligy. Na vyhlášení Zlatého míče nepřiletěl. • Foto ČTK

Přestože skončil ve Zlatém míči na 3. místě, do Paříže nepřiletěl. Raději byl v italském Miláně, kde byl vyhlášen nejlepším hráčem italské ligy za uplynulou sezonu. Útočník Juventusu Turín tak zářil na jiném vyhlašování.