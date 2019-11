Ronaldo vs. Messi? Legendy v Anglii to vidí stejně, prozradily drby | iSport.cz

Cristiano Ronaldo odchází do šatny poté, co v duelu s AC Milán vystřídal • Reuters

Otázka, o které už někdy diskutoval každý fanoušek: Kdo je lepší, Cristiano Ronaldo, nebo Lionel Messi? Bývalé fotbalové hvězdy Peter Crouch, Harry Redknapp a Martin Keown řešili stejné téma v podcastu "A Pint with Piers". Bývalý útočník Spurs i Liverpoolu dokonce na Ronalda prozradil, co odpovídal spoluhráčům v United, když ho pošťuchovali, že je lepší barcelonská superstar.

Každý je jiný, oba jsou fenomenální. Cristiano Ronaldo s Lionelem Messim rozdělili fanoušky na dva tábory. Neustálé dohady o tom, který z nich je nejlepší fotbalista planety, pokračují po každém gólu a týmovém úspěchu.

Stejné téma řešili v podcastu i bývalý útočník Tottenhamu a Liverpoolu Peter Crouch, ikona Arsenalu Martin Keown a Harry Redknapp, trenér, který vedl Spurs nebo West Ham.

„Mluvil jsem s některými hráči United o Ronaldovi. Štvali ho tím, že mu říkali o Messim a o tom, že je lepší. Víte, jak reagoval? ‚Jo, ale Messi nevypadá takhle,'" smál se Crouch, který hrál v anglickém nároďáku mezi lety 2005 a 2010, právě během reprezentačních přestávek mělo dojít na drby o portugalské hvězdě.

Slovo si při vysílání vzal Redknapp, který Ronalda chválil. „Jsem pro něj. Miluju hru obou, ale je on, Maradona, Pelé a George Best, to byl génius. Jsem velký fanda Besta, ale Ronaldo a všechno, co dokázal na světové scéně, je neuvěřitelné - vyhrál všechno,“ rozplýval se nad portugalským fenoménem.

Crouch navázal. „Ronaldovy statistiky jsou impozantní. Průměrně v 500 zápasech vstřelil víc jak gól. Hrál jsem proti němu s Anglií do 21 let, když mu bylo osmnáct. On a Quaresma byli na křídlech,“ vzpomínal někdejší vytáhlý forvard.

A pokračoval. „Neměli jsme ponětí, o koho jde. Na krajích naší obrany hráli Paul Knochesky a JLloyd Samuel. Pamatuju, jak si Portugalci nahrávali. Quaresma poslal míč vnější stranou kopačky Ronaldovi, ten ho zpracoval na zádech, vyskočil, hodil si míč na nohy a běžel na beka. Byla to asi nejlepší věc, kterou jsem v životě viděl a od té chvíle jsem byl přesvědčený o tom, že jsou nejlepší hráči, které jsem kdy spatřil.“

Zaujala ho ještě jedna věc. „Překvapivě byl tehdy lepší Quaresma. Jinak Messi je pro mě nejlepší přirozeně talentovaný fotbalista. Na jednu stranu obdivuji Ronaldovo odhodlání, mentalitu a cílevědomost, když se ale bavíme čistě o nadání, Messi se s nikým nedá srovnávat,„ dodal bývalý útočník, který nedávno ukončil kariéru.

Keown se zapojil do diskuze s jednoznačným názorem. „Pro mě je nejlepší Messi kvůli způsobu, jakým vnímá hru a obehrává protihráče. Myslím, že se teď mění, jako to udělal Ryan Giggs na konci kariéry, nemyslím, že by tohle měl Ronaldo v sobě.“

Redknapp obhajoval portugalskou hvězdu dál. „Je neuvěřitelný profesionál. Říká se, že je poslední, kdo každý den odchází z tréninku. Maká. Myslel jsem, že Messi to má stejně, ale nemá. Potkal jsem dva fitness trenéry, kteří s ním pracovali v Barceloně a říkali, že byl pro Pepa Guardiolu noční můrou. Přišel ráno, na tréninku toho moc nepředvedl, jen párkrát kopnul do balonu a pak odešel. Nemohl jsem tomu uvěřit,“ uzavřel debatu 72letý trenér.