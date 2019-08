Ronaldo seděl vedle Messiho a hlásil: Snad konečně zajdeme na večeři | iSport.cz

„Nevím, jestli se někdy ve fotbale stalo, aby mezi sebou dva stejní kluci vzájemně tak dlouho soupeřili na nejvyšší úrovní. Není to snadné. Ale máme spolu samozřejmě i tak dobrý vztah. Ještě jsme spolu tedy nebyli na večeři, ale doufám, že v budoucnosti na ni konečně zajdeme,“ smál se Cristiano Ronaldo na losování základních skupin Ligy mistrů v Monaku.

Devět let až do konce minulé sezony stáli proti sobě CR7 a Messi ve španělské La Lize, kde portugalský fotbalista hrál za Real Madrid. „Hraní ve Španělsku mi chybí. Bylo na něm dobré to, že jsme na sebe s Leem vzájemně tlačili a snažili se tak být lepší a lepší. I díky tomu jsme se zapsali do historie fotbalu. Za to, čeho jsme dosáhli, v ní určitě máme navždy své místo,“ uvedl Ronaldo.

Hlavním ukolem hvězdného Portugalce je v této sezoně dopomoct Juventusu k triumfu v Lize mistrů, kterou gigant ze Serie A vyhrál naposledy v roce 1996. Nejprve však musí „stará dáma“ postoupit ze základní skupiny, ve které narazí na Atlético Madrid, Bayer Leverkusen a Lokomotiv Moskva. „Je to těžká skupina, ale jsme Juventus, takže si věříme a těšíme se. Je složité Ligu mistrů vyhrát, ale půjdeme sebejistě krok za krokem a uvidíme, co se stane.“ konstatoval pětinásobný vítěz Zlatého míče.