Heerkens se dohodl s Ajaxem, chce odejít. Agent nastínil jednání se Spartou

Jak v pondělí informoval magazín Voetbal International, devatenáctiletý gólman se měl domluvit s největším klubem v Nizozemsku na osobních podmínkách. Obě strany se shodly na případné spolupráci po dobu dalších pěti let, což potvrdil hráčův agent Greg Gorré.

Nyní je potřeba posunout a dotáhnout jednání se Spartou. „Ajax věří, že Heerkense nakonec získá. Dohoda mezi kluby se očekává brzy, pravděpodobně ještě tento týden,“ popisuje situaci Voetbal International.

Vše by se mělo pravděpodobně vyřešit do pátku. „Ajax by byl pro Joeriho splněný sen, takže uděláme všechno pro to, abychom to dokázali,“ uvedl Gorré v rozhovoru pro deník Telegraaf. „Vypadá to dobře a myslím, že se dohodneme,“ pokračoval s tím, že se o Heerkense zajímaly také italské Como a anglický Wolverhampton.

Heerkens má za sebou mimořádně vydařený ročník. S Nizozemskem, které reprezentuje od listopadu 2023, získal na nedávném EURO hráčů do devatenácti let titul mistra Evropy. V týmu patřil mezi klíčové persony. Ve Spartě pak na jaře uplynulé sezony nastupoval pravidelně za béčko (odchytal patnáct zápasů ve druhé nejvyšší soutěži) a zároveň plnil v áčku roli gólmanské trojky.