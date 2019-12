Messi má šestý Zlatý míč! Překonal Ronalda, ten na vyhlášení nepřišel | iSport.cz

Lionel Messi krátce poté, co převzal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu za rok 2019 • Reuters

Už během dne prosakovaly na veřejnost informace o tom, kdo je fotbalovým králem za rok 2019. Messi do Paříže vyrazil s krásnou manželkou Antonellou a dvěma syny, málokdo pochyboval o tom, pro co si na nablýskaný večírek pod Eiffelovku přiletěl. Do sálu přišel ve slušivém saku a bez plnovousu, který shodil už před víkendovým duelem s Atlétikem (nedělní šlágr rozhodl vítězným gólem).

Když legendární útočník Didier Drogba oznamoval jméno vítěze, Messi se jen s klidem pousmál. Dopředu věděl, že prestižní anketu ovládne on, což prozradil následný medailonek. Messiho posadili před plátno, kde sledoval předtočenou zdravici od své rodiny a pózování s předchozími pěti trofejemi z let 2009, 2010, 2011, 2012 a 2015.

„Děkuju všem, co pro mě hlasovali, také lidem z klubu, spoluhráčům a těm, co mi pomáhali a přispěli k tomu, abych tuhle cenu získal. Jde o speciální chvíli i pro mou ženu a mé syny,“ promluvil před zaplněným sálem plným fotbalových hvězd. „Přijde čas, kdy budu muset kariéru ukončit. Ale snažím si užívat fotbal, všechny zápasy a momenty, které mám na hřišti před sebou,“ dodal tichým hlasem ve španělštině.

Dvaatřicetiletý kapitán Barcelony a argentinské reprezentace ukončil vládu Luky Modriče, který mu předal slavnou trofej. Druhý skončil stoper Liverpoolu a vítěz Ligy mistrů Virgil van Dijk, třetí Cristiano Ronaldo. Věčný Messiho stín vlastní doma ve vitríně „pouze“ pět trofejí a má zase o motivaci postaráno, aby svého věčného rivala za rok dohnal. Na slavnostní akci tentokrát úplně chyběl, bronzové umístění není nic, co by slavného Portugalce vzrušovalo.

Messi si stále drží úchvatnou výkonnost, což na vlastní kůži v Lize mistrů poznala i Slavia, kterou Barcelona v Edenu porazila po Argentincově gólu a asistenci. V domácí odvetě na Camp Nou se ale Messi neprosadil a utkání skončilo 0:0.

Ofenzivní démon poctivě vylepšuje svá čísla. V kalendářním roce zatím nastřílel 46 gólů v 54 zápasech. Za 36 ligových branek v minulé sezoně získal Zlatou kopačku pro nejlepšího evropského střelce.

S Barcelonou vyhrál španělskou ligu, nicméně s katalánským celkem vyhořel v semifinále Ligy mistrů proti Liverpoolu. Ve finále domácího poháru podlehl Valencii. Ani letos nedovedl k trofeji Argentinu, která na jihoamerickém šampionátu v Brazílii obsadila třetí místo.

Anketa Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu světa 2019:

1. Lionel Messi (Arg./Barcelona), 2. Virgil van Dijk (Niz./Liverpool), 3. Cristiano Ronaldo (Portug./Juventus), 4. Sadio Mané (Sen.), 5. Mohamed Salah (Egypt/oba Liverpool), 6. Kylian Mbappé (Fr./PSG), 7. Alisson Becker (Braz./Liverpool), 8. Robert Lewandowski (Pol./Bayern Mnichov), 9. Bernardo Silva (Portug.), 10. Riyad Mahrez (Alž./oba Manchester City), 11. Frankie de Jong (Niz./Barcelona), 12. Raheem Sterling (Angl./Manchester City), 13. Eden Hazard (Belg./Real Madrid), 14. Kevin de Bruyne (Belg./Manchester City), 15. Matthijs de Ligt (Niz./Juventus), 16. Sergio Agüero (Arg./Manchester City), 17. Roberto Firmino (Braz./Liverpool), 18. Antoine Griezmann (Fr./Barcelona), 19. Trent Alexander-Arnold (Angl./Liverpool), 20. Pierre-Emerick Aubameyang (Gab./Arsenal) a Dušan Tadič (Srb./Ajax), 22. Son Hung-min (Korea), 23. Hugo Lloris (Fr./oba Tottenham), 24. Kalidou Koulibaly (Sen./Neapol) a Marc-André ter Stegen (Něm./Barcelona), 26. Karim Benzema (Fr./Real Madrid) a Georginio Wijnaldum (Niz./Liverpool), 28. Joao Félix (Portug./Atlético Madrid), Marquinhos (Braz./PSG) a Donny van de Beek (Niz./Ajax).

Nejlepší fotbalistka: 1. Megan Rapinoeová (USA/Reign), 2. Lucy Bronzeová (Angl./Lyon), 3. Alex Morganová (USA/Orlando).

Nejlepší brankář (trofej Lva Jašina): 1. Alisson, 2. Ter Stegen, 3. Ederson Moraes (Braz./Manchester City).

Nejlepší fotbalista do 21 let (trofej Raymonda Kopy): 1. De Ligt, 2. Jadon Sancho (Angl./Dortmund), 3. Joao Félix.