Tomáš Vaclík se raduje z gólu Sevilly do sítě Slavie v rámci osmifinále Evropské ligy • Michal Beránek (Sport)

Tomáš Vaclík s manželkou Martinou se už nemohou dočkat dalšího přírůstku do rodiny • Koláž VIPsport

„Moc se těšíme. I díky tomu, jak reaguje dcera Nikča, která nám vypráví, jak bude pomáhat. Teď říkala, že jsme psali Santovi a zapomněli jsme na dárky pro Melissu. Má ochranářský pud, i když se její sestřička ještě nenarodila“ těší neotřesitelnou reprezentační jedničku!

Vaclík věří, že stihne být u porodu. „Zatím nám doktor říká konec ledna a začátek února. Evropská liga se ještě nehraje, tak pokud to vyjde na prostředek týdne, nemělo by to s ničím kolidovat,“ přemýšlí gólman.

Pak by taky rád dosáhl stou nulu v kariéře, zatím jich má 95. „Na tenhle úkol si ale dávám čas až do léta,“ povídal.