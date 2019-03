Švancara o Králově gólu: Haluz! Věřím, že se z Chelsea vrátí do Zbrojovky | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Senzační remíza! Slavia v Seville dvakrát vyrovnala a veze plichtu 2:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Líbilo se vám, jak Alex Král ramenem zavěsil?

„Asi se všichni shodneme na tom, že to byla haluz, takže prostě slepej holub našel zrno. Klasický silvestrovský kousek. Na druhou stranu já to tomuhle borcovi strašně přeju. Nejen že mě celá Slavia strašně baví a působí na mě pozitivně, ale Král tolik gólů nedává, takže si to zaslouží. Je to jeden z dalších šikovných mladíků, ze kterých může vyrůst velký fotbalista. Ale víte, co je nejdůležitější?“

Netuším.

„On hlavně musí pak na tiskovce a při rozhovorech říkat, že to takhle má natrénované a že to takhle klíční kostí prostě většinou uklízí k tyči. Natvrdo s kamenným výrazem tvrdit, že trenéři i spoluhráči ho znají a že je rád, že se mu to takhle konečně povedlo i v zápase. Tečka. Nikdy nesmíte vyměknout a přiznat, že to bylo náhoda, i když to celá republika vidí. To je jak s penaltou, kterou já jsem taky nikdy nepřiznal.“

A co následná gólová oslava? Nebyla škoda, že ta euforie byla utlumená?

„Fantastické bylo, že on v první chvíli vůbec nevěděl, kde je míč. A přitom ten gól může mít stamilionovou hodnotu! Pravdou je, že kdybych se trefil já, skončil bych někde uprostřed slávistického kotle fanoušků. Jsem typ, který to uměl slavit. Třeba Stoch dal ty emoce najevo krásně, bylo vidět, že všichni táhnou za jeden provaz a i s lavičkou jsou jedna velká rodina. Král to zatím asi neumí nebo byl až tak koncentrovaný na hru nebo to chudák fakt neviděl, proto byla oslava utlumená. Zato má jinou výhodu.“

Jakou?

„Je nepřehlédnutelný díky svému účesu, do kterého schová klíče od auta i mobil.“ (směje se)

Navíc je z Brna, takže vás musí mrzet, že nerozdává radost ve Zbrojovce...

„Vždycky když vidím ty kluky rozprostřené po celé republice, tak mě to mrzí. Nicméně já jim hrozně fandím a věřím, že až jednou budou psát paměti, zmíní, že začínali v Brně a že jsou tady šikovní lidi, kteří umí dělat děti a fotbalově je začlenit. Vychovali jsme spoustu top fotbalistů, teď mě napadá třeba mladý Hložek, který se prosazuje ve Spartě. My si na Krále počkáme a až budeme v lize, tak ho přivítáme. On obejde Chelsea, Juventus a v krásných 33 letech se vrátí do Zbrojovky. S tím počítám!“