Ohlasy na los EL: Neuvěřitelné, těší se Vaclík. Coufal chce vraždit kvůli Anglii | iSport.cz

Fotbalisté Slavie se v osmifinále Evropské ligy utkají s pětinásobným vítězem soutěže Sevillou, za kterou chytá český reprezentační brankář Tomáš Vaclík. • FOTO: Reuters Je rozhodnuto, fotbalisté Slavie se v osmifinále Evropské ligy utkají s pětinásobným vítězem soutěže Sevillou. Podívejte se v článku na ohlasy z obou táborů. O pátečním losu promluvili nejen trenéři Slavie i Sevilly, ale samozřejmě také Tomáš Vaclík, jednička španělské celku.

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie) "Jsme rádi, že jsme se vyhnuli některým týmům, které jsme si nepřáli. Řeknu upřímně, že osobně jsem si nepřál Salcburk, protože jsme s nimi byli na kempu a viděl jsem je každý den a je to skvělý tým a bylo by to strašně složité. Myslím si, že je to taková průměrná spokojenost. Vím, že s nimi hrála Olomouc, ty zápasy jsem viděl a vím, že hrála výborně. Na druhou stranu je to sedm měsíců zpátky a Sevilla je také v jiném rozpoložení. Vím, že hrají v rozestavení 3-5-2. Samozřejmě se je budeme snažit následovat a nakoukat a uvidíme až na samotném hřišti, jestli nám styl soupeře bude vyhovovat."

Ondřej Kúdela (obránce Slavie) "Potkám se s Banegou, se kterým jsem hrál ve finále na mistrovství světa hráčů do 20 let v roce 2007. Vím, že nás čeká kvalitní mančaft, který to dokonce vyhrál třikrát za sebou, takže nic jednoduchého to nebude."







Vladimír Coufal (obránce Slavie) „Už asi šest let, co hraju Evropskou ligu, si přeju na Ostrovy, ještě jsem se tam nepodíval. Už nevím, asi budu muset někoho zastřelit v tom losování, abych se tam podíval (směje se). Motivací je samotné osmifinále Evropské ligy a to, že tam v brance Sevilly stojí Váca (Tomáš Vaclík), který má fantastickou formu, tak to ten fakt, že tam budeme potřebovat dát gól, ještě ztěžuje. To není motivace, spíše je to problém."

Pablo Machín (trenér Sevilly) "Ať si nikdo nemyslí, že budeme mít na růžích ustláno, protože Slavia je tým s velkým potenciálem. Všichni soupeři jsou v této fázi soutěže těžcí, protože si postup zasloužili. Možná Slavia nemá takové jméno, ale třeba ve skupinové fázi za sebou nechala Bordeaux." Pablo Machín







Tomáš Vaclík (brankář Sevilly) "Je to neuvěřitelné. Než jsem přišel do Sevilly, co jsem v zahraničí, nikdy jsem soutěžní zápas proti českému týmu nehrál. A teď mě to po Olomouci čeká během jednoho půlroku už podruhé, to je slušná náhoda. Los jsme sledovali se spoluhráči na obědě po tréninku. Hned se mě všichni ptali, co je Slavia zač a co od ní čekat. Na tohle budu určitě ještě v následujících dvou týdnech odpovídat hodně často. Je pravda, že v konkurenci s Chelsea, Arsenalem nebo Neapolí byla Slavia v očích mých spoluhráčů tím méně známým soupeřem. Jenže já vím, co nás čeká, a hlavně si všichni určitě ještě pamatujeme, jak nás v létě dokázala potrápit Olomouc." Tomáš Vaclík • Foto ČTK