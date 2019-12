Karolína Plíšková řekla na rovinu, co bude dělat, až sekne s tenisem!

Je to paradox. Už léta je jedním z jejích sponzorů prodejce aut, čerstvě podepsala kontrakt se společností provozující síť čerpacích stanic. Jenže Kája pořád nešoféruje! „Jak říkám každý rok, řidičák je na cestě,“ rozesmála se Plíšková po představovačce nového partnera.

„Není na to čas. Už jsem si říkala: Ty jo, k ségře to mám kousek – pěšky dvacet minut, autem by to byla minuta, takže už bych fakt měla. Do toho na mě tlačí všichni tihle sponzoři, rádi by mě viděli za volantem,“ přiznala pobaveně. Jenže jak pendluje po světě, nenajde si čas udělat si papíry.

„Nechci dělat jeden den a další pak za měsíc. Potřebovala bych být někde tři týdny v kuse, jenže to se zatím nestalo,“ pokrčila rameny. Má informace, že coby monacká rezidentka nemůže skládat zkoušky v Česku. „A v Monaku se testy dělají ve francouzštině, což je trošku zádrhel, jelikož francouzsky neumím ani slovo,“ ušklíbla se.

Už je smířená s tím, že ani příští rok se své malé noční můry nezbaví. „Ale jakmile skončím s tenisem, tohle bude první věc, kterou budu chtít udělat!“ slíbila si. Konečně by se tak vyrovnala dvojčeti Kristýně, která už řidičák pár let má a může se jí posmívat. „Ségra ho sice má, ale neřídí, což je ještě horší. Takže ta si ze mě srandu fakt dělat nemůže,“ smála se Karolína.