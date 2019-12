Sexy česká hokejová trenérka znovu v akci. Výhra, žhavá koupel i večeře pro tým!

Drobná 163 centimetrů vysoká kráska Karolína Huvarová se účastnila světového šampionátu v bikini fitness 2015, ale díky svému příteli se začala realizovat u hokeje a stala se kondiční trenérkou klubu Carolina Thunderbirds v profesionální americké lize FHL.

Její partner byl loni koncem října potrestán disciplinární komisí stopkou na šest zápasů a vedení klubu se rozhodlo, že ho na střídačce zastoupí právě Karolína a pod jejím vedením hráči vyhráli tři utkání a nakonec celou sezonu ovládli.

I letos měla Huvarová tu čest vést americký hokejový tým. Její partner a trenér Andre Niec totiž znovu dostal disciplinární trest. Tentokrát pouze na jeden zápas. I tak to prý bylo velice nespravedlivé.

„Andre byl suspendován na jeden zápas. Tentokrát v tom byl opravdu nevinně. Klasicky pochybeni rozhodčích, kdy se mezi sebou neuměli domluvit na trestu a nakonec to schytal Andre, protože hájil našeho hráče, který dostal hokejkou do obličeje. Hlavní sudí to jako faul nakonec nepískl. Prý to neviděl...“ povzdechla si Huvarová. Jako hlavní trenérce se jí opět dařilo. Carolina porazila tým Rumble Bees 5:2.

Česká kráska se nebojí odvážných fotek, kde ukazuje své vysportované tělo. Huvarová si hýčká i své hokejové svěřence. Na Instagramu dokonce prozradila, že celému týmu nachystala speciální štědrovečerní večeři!