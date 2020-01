Že nevíte, co to je tenisový loket? Tak mrkněte na chudáka Borise! Na léta přetěžovaných loketních kloubech mu vyrostly odporné bambule, které výrazně omezují jeho hybnost. Jako by měl pod kůží implantované tenisáky!

„Trápí mě to léta a moc se to nelepší,“ přiznal někdejší tenisový král, který teď své zranění naplno ukázal v Austrálii během premiérového ročníku ATP Cupu, kde je kapitánem německého týmu. „Fuj, to je hrůza!“ komentovali to šokovaní fanoušci na sociálních sítích.

Přestože je Becker pravák a během kariéry namáhal především tuto ruku, paradoxně hůře vypadá jeho levý loket. Co s tím? Analgetika ani protizánětlivé léky příliš nezabírají, a v klidu, který je pro léčbu těchto potíží nutný, prý Boris být neumí...