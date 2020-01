Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Řepka v pondělí odpoledne opustil borskou věznici v Plzni. Ve vězení strávil 226 dní, něco přes třetinu trestu za zpronevěru luxusního vozu, internetové útoky na jeho druhou exmanželku a maření úředního rozhodnutí. O podmíněném propuštění v neveřejném řízení rozhodl Krajský soud v Plzni a do věznice zaslal příslušný příkaz.

Řepka z borské věznice vyšel kolem 14:10. Přede dveřmi na něj čekala jeho přítelkyně Kateřina Kristelová, objala se s ním a odjeli spolu v červeném autě. S novináři nemluvili. Řepkovo propuštění se možná protáhlo kvůli tomu, že pracoval mimo věznici v pekárně v Kaznějově na Plzeňsku.

Plzeňský krajský soud při rozhodnutí o propuštění Řepkovi uložil zkušební dobu na tři roky, dohled probačního úředníka a povinnost, aby v rámci svých možností uhradil ve zkušební době způsobenou škodu 430 000 Kč. "Byly splněny veškeré zákonné podmínky pro vydání daného rozhodnutí," uvedla k verdiktu mluvčí krajského soudu Lucie Jíchová. Konkrétněji se k odůvodnění rozhodnutí soudu nevyjádřila.

Šestačtyřicetiletého Řepku loni poslaly soudy do vězení na dva a půl roku. Od 30 měsíců vězení se mu odečetlo 293 dní za 293 odpracovaných hodin veřejně prospěšných prací. Do vězení v Praze-Ruzyni nastoupil Řepka loni 27. května, do borské věznice v Plzni ho Vězeňská služba převezla v červnu.

O podmíněné propuštění požádal Řepka už loni na podzim, Okresní soud jej ale 11. listopadu z vězení nepustil, neboť vězeň podle tehdejšího verdiktu nesplnil několik zákonných podmínek. Mimo jiné soud nepřesvědčil, že se polepšil. Žádost o předčasné propuštění navíc podal před uplynutím třetiny trestu. Podle zákona vězeň může požádat o podmíněné propuštění až po vykonání třetiny trestu.

Třetinu trestu si Řepka odpykal 15. prosince. Krajský soud nyní rozhodoval o jeho stížnosti proti listopadovému verdiktu. Řepku podpořila věznice, kde si ještě před konáním prvního soudu vysloužil za chování jednu kázeňskou odměnu.

Bývalý reprezentační obránce vydělal fotbalem podle své biografie zhruba 400 milionů korun hrubého, především díky devítiletému angažmá v zahraničí. V české lize hrál za Ostravu, Spartu a České Budějovice, s profesionálním fotbalem skončil v roce 2012.

Jak šel čas s kriminálníkem Řepkou

Září 2015 - Policisté přistihli Řepku při řízení pod vlivem alkoholu, naměřili mu 1,39 promile. Soud ho potrestal tříměsíční podmínkou a zákazem řízení na rok a půl.

Leden 2016 - V době, kdy měl zákaz řízení, Řepka znovu řídil opilý. Soud mu vyměřil půlroční podmínku, roční zákaz řízení a pokutu 90.000 korun.

Květen 2018 - Soud udělil Řepkovi 180 hodin obecně prospěšných prací za zanedbání povinné výživy. Kvůli neplacení výživného na syna rovněž přišel o řidičský průkaz. Přitížily mu i dřívější soudní kauzy, kdy byl dvakrát odsouzen k podmínečnému trestu za řízení v opilosti.

Srpen 2018 - Řepka byl odsouzen k půlročnímu vězení za internetové útoky na bývalou manželku Vlaďku Erbovou, jejímž jménem nabízel sexuální služby, čímž se dopustil poškození cizích práv. Odvolací krajský soud v listopadu trest změnil na 300 hodin obecně prospěšných prací.

Únor 2019 - Soud poslal Řepku na 15 měsíců do vězení za zpronevěru a poškození cizích práv. Podle obžaloby prodal v prosinci 2016 své známé za 1,2 milionu korun mercedes, který v té době nevlastnil. Souhrnný trest zahrnoval i jeho internetové útoky na bývalou manželku. Řepka i žalobce se odvolali.

30. dubna 2019 - Odvolací Městský soud v Praze zpřísnil Řepkovi původní souhrnný nepodmíněný trest 15 měsíců za zpronevěru a útoky na bývalou manželku na dva roky vězení.

3. května 2019 - Středočeský krajský soud pravomocně potvrdil rozhodnutí, které přeměnilo Řepkův šestiměsíční podmíněný trest na stejně dlouhé odnětí svobody.

14. května 2019 - Městský soud v Brně zprostil Řepku návrhu na potrestání za neplacení výživného na syna.

27. května 2019 - Řepka nastoupil do vězení v Praze-Ruzyni, v v červnu ho vězeňská služba převezla do borské věznice v Plzni.

11. listopadu 2019 - Okresní soud v Plzni nepustil Řepku podmíněně z vězení, protože nesplnil několik zákonných podmínek.

6. ledna 2020 - Soud v Plzni podmíněně propustil Řepku z vězení. Rozhodoval o jeho stížnosti proti listopadovému verdiktu. Uložil mu dohled probačního úředníka a zkušební dobu na tři roky.