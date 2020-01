Moderátor Vlasta Korec měl na svatební cestě pořádný pech, ale přiznává, že kvůli své ženě by šel třeba do pekla. • : archiv Vlasty Korce

Tento růženec by měl Vlastu ochránit před nebezpečím. • BARTH Racing Team

Posádce doprovodného vozidla BARTH Racing teamu nebylo před vojáky do skoku • BARTH Racing

Známý moderátor Vlasta Korec (47), který nyní v Saudské Arábii natáčí pro Českou televizi a Rádio Impuls cestopis Dakar za oponou, se během slavné rallye dostal do problémů s tamními vojáky. Dokonce hrozilo, že spolu s kameramanem skončí v base!

„Když jsme s kolegou Michalem Dvořáčkem chtěli udělat pár záběrů od Rudého moře, přijelo za námi po pár minutách policejní auto. Hned se nás ptali, co tam děláme. Když jsme řekli, že jsme novináři z Česka a natáčíme televizní pořad, situace se na chvíli uklidnila. Řekli nám, ať to doděláme a jedeme pryč,“ vyprávěl Korec řídící na Arabském poloostrově jedno z doprovodných vozidel týmu Barth Racing, v jehož barvách závodí čtyřkolkář Zdeněk Tůma (po druhé etapě byl průběžně jedenáctý).

Jenže než stihli dokončit práci, dorazila další kontrola. A tentokrát už se její osádka netvářila příliš přátelsky. „Po deseti minutách obklíčili náš Touareg další tři hlídkové vozy a z nich vyskákali frajeři v maskáčích se zbraněmi u boku. To mi už teda nebylo do zpěvu. Nikdy jsem zatčený nebyl a zrovna v Saudské Arábii bych mít premiéru nechtěl. Vše se ale následně vysvětlilo a my raději rychle pokračovali dál,“ popsal Korec.

Saúdská Arábie byla ještě donedávna pro turisty těžko dostupná. Muslimská země otevřela své hranice teprve loni v září. Možná i proto nejsou místní na větší přítomnost cizinců zvyklí.

„A taky tady jsou místní o závodě hrozně málo informováni. Někteří vůbec netuší, co se děje. Musím ale říct, že ta nálada se postupně mění a uvolňuje. Oni, i my, máme zbytečné předsudky. Za vše mluví situace, když jsme natáčeli v jedné chudé čtvrti a najednou proti nám šel nějaký člověk a divoce gestikuloval. Michal mi říkal, ať jedeme raději pryč, ale já jsem se rozhodl s tím pánem promluvit. Nakonec se ukázalo, že nám chtěl jen poradit. Vlastním autem nás pak vyvezl a ukázal cestu, po které se máme vydat. I tady jsou lidé pohodáři,“ nastínil Korec.