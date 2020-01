Dakar 2020 | Program, trasa, etapy, hvězdy na startu | iSport.cz

Dojede Martin Šoltys do cíle Rallye Dakar 2020? • ČTK

Již 42. ročník slavné Rallye Dakar dnes startuje premiérově v Saudské Arábii. Na jezdce čeká během 12 etap celkem 7 855 kilometrů. Součástí je 5 096 km měřených úseků. Na startu je i třicítka Čechů, mezi kterými nechybí Martin Prokop či Aleš Loprais. Novinkou je tzv. žolík, při jehož použití se posádky budou moci vrátit do závodu, přestože nedokončily některou z etap. V takovém případě je ale čeká zařazení do oddělené klasifikace.

O přesunu Dakarské rallye do Saudské Arábie se rozhodlo v dubnu 2019. V Americe se pořadatelé v posledních letech potýkali s obtížemi při plánování trasy, náročná byla i jednání s jednotlivými státy o podmínkách spolupráce. Na Blízkém Východě se akce těší velkému zájmu a přesun kvitují i samotní účastníci.

„Myslím si, že všichni jsme nadšení. Je to ideální načasování pro A.S.O. a Saúdskou Arábii, aby spojily síly a otevřely novou kapitolu Dakaru,“ uvedl španělský jezdec Carlos Sainz.

Co byste měli vědět o 42. ročníku Rallye Dakar:

Program a trasa Dakaru 2020

5. ledna - 1. etapa: Džidda - Vadž (752 km celkově/319 km rychlostní zkouška),



6. ledna -: Vadž - Naúm (401 km/367 km),7. ledna -: Naúm - Naúm (489 km/404 km),8. ledna -: Naúm - Úla (676 km/453 km),9. ledna -: Úla - Háil (563 km/353 km),10. ledna -: Háil - Rijád (830 km/478 km),11. ledna -12. ledna -: Rijád - Vadí ad-Dauásir (741 km/546 km),13. ledna -: Vadí ad-Dauásir - Vadí ad-Dauásir (713 km/474 km),14. ledna -: Vadí ad-Dauásir - Haraz (891 km/415 km),15. ledna -: Haraz - Šubajtá (608 km/534 km),16. ledna -: Šubajtá - Haraz (744 km/379 km),17. ledna -: Haraz - Kiddíja (447 km/374 km).

Takhle bude vypadat trasa Dakaru 2020 • Foto AP Photo/ASO

Letošní ročník se pojede výhradně na území Saudské Arábie. Start proběhne 5. ledna v Džiddadu na pobřeží Rudého moře a hned pěkně zostra. Z Jižní Ameriky jsou závodníci zvyklí na prology o délce kolem 30 km. Letos je na úvod čeká hned 319 měřených kilometrů. Po úvodní etapě se jezdci oklikou vydají do Rijádu, hlavního města Saudské Arábie, kde je na 11. ledna naplánován odpočinkový den. Poté už se celé startovní pole vydá do města Al-Kiddija, cíle 42. Dakarské rallye.

Na závodníky čekají kamenité cesty v horách i vysoké duny ve 4. největší poušti světa Rub al-Chálí. Podle organizátorů by až tři čtvrtiny závodu měly vést po písku.

Hvězdy Dakaru 2020

Vítězství z poslední Rallye Dakar na americkém kontinentu obhajují Násir Al-Attíja (automobily), Toby Price (motocykly) a Eduard Nikolajev (kamiony). V barvách týmu Toyota Gazoo Racing se s Al-Atíjou objeví i dvojnásobný mistr světa F1 Fernando Alonso.

Největší zastoupení na startu má Francie (258), Španělsko (77) a Nizozemsko (53). Zraky domácích fanoušků se budou upínat ke kategorii automobilů, konkrétně pak k posádce Yazeeda Al-Radži.

Na startu je i pětice motorkářek v čele s desetinásobnou účastnicí Laiou Sanzovou (loni 12., v roce 2015 9. místo). Celkem by na startu mělo být třináct žen.

Z českých závodníků na startu nechybí v automobilech Martin Prokop, mezi kamiony Aleš Loprais a Martín Macík, ve třídě buggy se pak představí pětinásobný vítěz čtyřkolek Josef Macháček. Martina Kolomého z účasti na Dakaru vyřadila havárie při předstartovním testu.

Jaké největší hvězdy tedy sledovat v jednotlivých kategoriích?

Motocykly: Toby Price (KTM, Austrálie); Matthias Walkner (KTM, Rakousko); Sam Sunderland (KTM, Velká Británie),

Čtyřkolky: Ignacio Casale (Yamaha Raptor, Chile); Rafal Sonik (Yamaha Raptor, Polsko); Alexandre Giroud (Yamaha YFZ, Francie),

Automobily: Násir Al-Attíja (Toyota, Katar); Nani Roma (Borgward, Španělsko); Stéphane Peterhansel (Mini, Francie),

Kamiony: Eduard Nikolajev (Kamaz, Rusko); Dmitrij Sotnikov (Kamaz, Rusko); Aleš Loprais (Praga, Česko).

Kompletní startovní listinu naleznete na oficiálních stránkách závodu.

Na Dakaru ani vítěz nezbohatne

Zažijete tu dobrodružství. Vstoupíte do dějin. Ale nezbohatnete. Jen v kategorii čtyřkolek si vítěz Rallye Dakar přijde na 15 tisíc eur (přes 380 tisíc korun). Je to 227krát míň než při triumfu na tenisovém US Open. „My jezdci dáme stejnou sumu jen za startovné,“ připomíná navíc čtyřkolkář Zdeněk Tůma. V jiných kategoriích se odměny zvedají (motocyklisté prý vloni brali 50 tisíc eur), ale nahoru jdou i tarify pro přihlášení.

Poplatek pro auta činí od 25 100 do 28 000 eur a start kamionu vyjde od 37 400 do 41 400 eur. O rozptylu částek a možných dodatečných slevách pak rozhoduje zkušenost jezdců, jejich počet či pravidelná účast na Dakaru a doprovodných soutěžích. „Účast mechanika pak stojí devět tisíc eur a asistenční auto čtyři a půl tisíce,“ míní Tůma, jehož stroj přijde na dalších 32 tisíc eur (přes 800 tisíc korun).