Král česko-slovenské scény MMA Attila Végh (34) je otcem! Manželka Natálka mu v úterý porodila syna Attilku. „Splň sa my senil,“ napsal na Instagram dojatý bojovník a přiložil fotografii přímo z porodního sálu, na níž jeho nástupce zrovna trénuje sací reflex.

Rok 2019 završil drtivou výhrou v zápase století proti legendě Karlosi Vémolovi. Velkolepý triumf ze začátku listopadu věnoval synkovi. „Bude s námi už na Vánoce,“ zářil ještě v oktagonu slovenský ranař.

No… Jeho malý si dal trošku načas a narodil se až šestý den po Silvestru. Natěšené rodiče dlouho napínal. O to větší však radost siláka z Dunajské Středy po jeho narození byla. „Nejkrásnější pocit na světě. Děkuji pánu bohu a mojí milované lásce Natálce za takový dar,“ vyznal se láskyplně Végh. „Attilka je venku,“ zahulákal do světa šťastný šampion...

Slyšet to bylo až do sídla jeho úhlavního rivala Vémoly. Český lev okamžitě přispěchal s gratulací. „Velká gratulace, šampione. Tobě, manželce i celé rodině. Hlavně ať jste zdraví,“ vzkázal na dálku. „Užívej toho největšího štěstí a rodinné pohody, ale potom zpátky do práce, protože nás čekají velký věci,“ vyzval Végha nepřímo k odvetě za porážku v O2 Areně Karlos!

