Proč bývalý kapitán hokejového nároďáku Erat od Vánoc nehrál? Hory místo Komety?!

Expert Jakub Koreis: Erat může mít privilegia! Je podle hokejového experta Jakuba Koreise (35) v pořádku, že měl Martin Erat odjet na dva týdny na hory? „Záleží na Liboru Zábranském, zda mu to umožní. Martin je výjimečný hráč, který si může dovolit mít ve svém věku, a poté, co dokázal, nějaká privilegia. Ta měl i v minulé sezoně, do níž se mohl zapojit mnohem později,“ říká bývalý hráč Komety