Bek Komety Němec: S Eratem budeme mít dvě famózní přesilovkové lajny | iSport.cz

Na modré čáře má Ondřej Němec před sebou nejlepší přesilovkové komando v extralize. Brněnské trio Mueller-Holík- Zaťovič je v početních výhodách nezastavitelné. Poznala to v pátek Sparta i v sobotu Vítkovice. Do elitní formace zapadl také Tomáš Vincour, staronová tvář z Mountfieldu HK. „Tím, že se vrátil Martin Erat, budeme mít dvě famózní přesilovkové lajny,“ shrnul Němec po vítězství 3:1 se dvěma trefami v početní výhodě a jedné při power play.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:09. Mueller, 17:08. Vincour, 58:18. Plekanec Hosté: 27:10. O. Roman Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – Malec, O. Němec (A), Pyrochta, Baranka, Gulaši, Svozil – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Vincour, Plekanec (A), L. Horký – Hruška, Rákos, Orsava – Dočekal, Kusko, Kucsera. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Kvasnička, Trška, Výtisk (C), R. Černý, Šidlík, D. Krenželok, T. Černý – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš (A) – Schleiss, Š. Stránský, Razgals – Dej (A), R. Veselý, Mallet – Guman, T. Kubalík, P. Zdráhal. Rozhodčí Horák, Mrkva – Pešek, Malý Stadion DRFG arena Návštěva 7700 diváků

Vaše přesilovky vypadají výborně. Jak to cítíte z ledu?

„Hodně jsme na nich pracovali. Když si v zápase dokážete pomoct přesilovkami, je to klíčová věc. Pomohly nám se Spartou i dnes. Je to naše obrovská výhoda.“

Jak zapadl zpátky po zranění Peter Mueller?

„My jsme takto hráli skoro celou minulou sezonu. Peter ví, co má dělat, a my víme, jak ho využít. On je tam od toho, aby pálil, a věřím, že mu to tam bude padat ještě víc.“

Pochopil vaše schémata rychle i Tomáš Vincour, jenž dorazil z Hradce Králové?

„On tady s námi byl dva roky. Hodně jsme to řešili. Ví, kam si má stoupnout a Holas (Petr Holík) ví, jak ho má najít. Věřím, že budeme dál úspěšní.“

Jak moc vám pomáhá on a také další novic Daniel Rákos?

„Vinnie je silový hráč, který dokáže přitvrdit. Je tady doma, pro Kometu odvede cokoliv. Dan Rákos dobře zapadl, je to nepříjemný hráč, který nám trošku chyběl. Věřím, že ho lidé budou mít rádi. Malinko nám chybělo, abychom byli trošku v uvozovkách hajzlíci. Dan ví, jaká je jeho role v týmu. Myslím, že se toho zhostil dobře.“

Byli jste v šoku, že najednou odešli útočníci Jenyš a Svačina do Pardubic?

„Tohle bych nekomentoval. Je to spíš otázka na majitele klubu. Rozhodl se tak, jak se rozhodl.“

Kometa Brno - Vítkovice: Tomáš Plekanec pojistil vítěství trefou do prázdné branky, 3:1

Kometa Brno - Vítkovice: Ondřej Roman snížil na rozdíl jedné branky, 2:1