Košťálek je nejlepší ligový bomber. Hattrick jsem měl v hlavě, přiznal bek | iSport.cz

Dvakrát napřáhl až ke stropu haly. Dvakrát se trefil. Fantastický hattrick mohl završit v nájezdech. Obránce Sparty Jan Košťálek zkusil do třetice golfák, bombu příklepem. Ruský blafák ale nevyšel. „Zkusil jsem to, gólmani to nemají rádi. Je to škoda, tři góly jsem ještě nedal. Hlavní jsou ale dva body pro tým,“ usmíval se po nájezdové výhře 3:2 nad Mladou Boleslaví. Aktuálně je Košťálek nejlepším extraligovým střelcem mezi beky.

Sparta - Mladá Boleslav: Dělovkou od modré se Košťálek podruhé prosadil a srovnal skóre, 2:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Dal jste dva góly, po tom prvním jste odkulhal do šatny. Jsou trefy dobrou náplastí na bolest?

„Docela jo! Jsem trochu pobouchaný, to ale k hokeji patří. Není to snad nic hrozného, do zápasu jsem se vrátil a dohrál ho, takže dobrý.“

Nakonec jste se vydal i na nájezd, zase jste zkusil golfák. Ruský blafák z mezikruží vám ale nevyšel.

(směje se) „Nejsem zrovna typ hráče, který by šel vymíchat gólmana. Zkusil jsem prostě svoji střelu, gólman už asi věděl, co budu dělat, stál uprostřed. Tyhle střely brankáři nemají rádi, když to tam člověk nacpe golfem z čárek. Tak jsem to zkusil. Prostě jsem to vystřelil a nevyšlo to.“

Možná jste to měl zkusit hned z modré čáry, z té vám to pálí líp.

„To je fakt, odtud mi to tam padá mnohem víc.“ (úsměv)

Měl jste v hlavě před nájezdy případný hattrick?

„Trochu jo, kluci mě hecovali, ať si dám třetího. Trochu na to člověk myslí, ale pak jede ten nájezd a snaží se dát prostě gól.“

Už jste někdy dal tři góly v jednom zápase.

„Ne, ještě se mi to nepovedlo.“

Víte, že jste aktuálně nejlepším extraligovým střelcem mezi obránci?

„Ano, lhal bych, kdybych tvrdil opak. Občas se na ty statistiky kouknu. Dneska mi tam spadly dva, viděl jsem, že mám jeden gól na (Bradyho) Austina. Takže jsem za to rád.“

Sparta - Mladá Boleslav: Košťálek odpověděl na gól Bruslařů a srovnal rovněž v přesilovce, 1:1

Díru po Poláškovi zalepíme

Cítíte se být ve střelecké formě? V posledních čtyřech zápasech jste skóroval čtyřikrát.

„Ani to neřeším, jestli mi to tam padá, nebo ne. Snažím se to tam střílet. Vím, že v tom mám svoji výhodu, že rád střílím.“

Není to poprvé, co jste se protrápili zápasem, ale nakonec jste ho zvládli. Zase se potvrdilo, že umíte vyhrát, ač jste v duelu horší.

„Jsme rádi za to, že dokážeme vyhrávat i ty zápasy, ve kterých se nám nedaří. Máme sílu v tom to ukopat. Je to moc důležité.“

Zachytal dobře Jakub Sedláček, máte stabilní dvojici gólmanů. Je to důležité, že máte vždycky jistotu?

„Je to super, nám je vlastně úplně jedno, kdo tam stojí. Oba dva dělají dobrou práci, stojí na hlavě, aby nás vzadu podrželi. Jsme s tím spokojení.“

S Mladou Boleslaví skončil potřetí v řadě zápas po 60 minutách nerozhodně. Čím to je?

„Hrají fyzický hokej, hodně bruslí. Jsou to vždycky zápasy, které rozhodují vyhrané souboje, kdo jich má víc, dostává se častěji do šancí. Jsou to těžké zápasy.“

Jak těžké bylo vrátit se do běžného dění po Open Air utkání o víkendu?

„Nemyslím si, že by to byl nějaký návrat z Měsíce. Šli jsme hrát zpátky domů, žádná velká změna to najednou nebyla. Samozřejmě, ten zápas byl velkou show, bylo to moc hezké, ale zároveň to byl zápas jako každý druhý a s tím jsme k tomu přistupovali.“

Jak velké oslabení bude z vašeho pohledu odchod obránce Adama Poláška?

„Určitě to bude oslabení, Adam hrál spoustu minut na zápas. Bude nám chybět, ale myslím si, že to s klukama zvládneme. Díru po něm zalepíme. Nedá se nic dělat, takhle to v hokeji chodí.“

Sparta - Mladá Boleslav: Dělovkou od modré se Košťálek podruhé prosadil a srovnal skóre, 2:2

SESTŘIH: Sparta - Mladá Boleslav 3:2sn. Pražané skolili Bruslaře potřetí v sezoně, dvě trefy dal bek Košťálek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:08. Košťálek, 56:53. Košťálek, . Pech Hosté: 11:22. Jeglič, 43:44. Šťastný Sestavy Domácí: J. Sedláček (Machovský) – Košťálek, Kalina, Jurčina, Tomáš Dvořák, Piskáček (A), Poizl – Smejkal, Tomášek, Řepík (C) – Kudrna, V. Růžička, Rousek – Říčka, Pech (A), Forman – Vitouch, Sukeľ, Dvořáček – Pšenička. Hosté: Krošelj (Peters) – Hrbas, Hrdinka, Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Klikorka – Skalický (A), Zbořil, Klepiš (C) – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Kika, Pešina – Lhotský, Svoboda. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň) Návštěva 5 771 diváků