Klíčový muž pro Slavii ještě maká, ale... Blíží se Nezmarův konec!

O odchodu klíčového sportovního ředitele Jana Nezmara (42) se spekulovalo už před Vánoci. Přes svátky klidu všechno utichlo, ale teď se vynořily nové informace.

Pro Slavii nevěstí nic dobrého. Nezmar sice ještě pracuje na podobě kádru, když po Novém roce řešil návrat Jana Sýkory z hostování v Jablonci a záložníkovu další budoucnost, nicméně ta jeho se dál utápí ve svárech s bossem Jaroslavem Tvrdíkem (50).

Jde o finance směrem do mančaftu. Tvrdík by je rozhazoval plnými hrstmi, zatímco Nezmar je pro nastavení úspornějšího režimu. Zvláště když čínský mecenáš mocně utahuje špagát na měšci. Na shodu mezi nimi nedochází, takže »Nezmiče« zřejmě v Edenu nedrží ani fešácký měsíční plat 600 000 korun.

Výsledkem je zpráva pro Blesk od muže blízkého vedení Slavie: „Honzovi Nezmarovi běží výpovědní lhůta.“

Byla by to pro fungování sešívaného áčka přímo morová rána a lidé od mužstva to moc dobře vědí. Proto se prý šikují před tváří nejvyššího. „Trenér Trpišovský a jeho realizační tým tlačí Tvrdíka, aby záležitost s Nezmarem vyřešil tak, že Honza zůstane,“ říká náš zdroj. Jedním dechem však dodává, že úsilí »Trpiše« a spol. může být marné: „Honza už ve Slavii být nechce.“

Co nastane, jestli práskne dveřmi? Dojde na variantu »superkouče« Trpišovského, který by si ke koučování přibral Nezmarovu manažerskou agendu?