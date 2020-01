SUPER zákrok! Krošelj zastavil Řepíka: Cítil jsem, že mi puk propadl | iSport.cz

Útočník Sparty Jiří Smejkal se snažil procpat puk do branky, kotouč však měl v moci Gašper Krošelj • Barbora Reichová / Sport

V utkání na ledě Sparty předvedl brankář Mladé Boleslavi Gašper Krošelj famózní zákrok. Kotouč, který již mířil za jeho záda na poslední chvíli odrazil nohou do bezpečí • koláž iSport.cz

To byla paráda! Slovinský brankář Gašper Krošelj předvedl v úterní dohrávce 34. kola Tipsport extraligy na ledě Sparty dechberoucí zákrok, kterým uchránil Mladou Boleslav od inkasovaného gólu na 1:2. Puk mu sice po samostatném úniku Michala Řepíka propadl za záda, ale ještě než dojel za brankovou čáru, nohou jej dokázal vykopnout. I díky úžasnému reflexu rodáka z Lublaně si Bruslaři odvezli z ledu extraligového lídra alespoň bod za prohru 2:3 po samostatných nájezdech.

Slovinská jednička Mladé Boleslavi už před Vánoci ukázala fantastický zákrok. V domácím utkání proti Kometě Brno zastavil Krošelj puk na brankové čáře hokejkou. Záběry následně dlouho obrážely oblíbenou televizní anketu o akci měsíce.

V úterý ukázal Krošelj nevšední zásah svými betony. V závěru druhé třetiny se na brankáře Mladé Boleslavi v oslabení řítil osamocený Michal Řepík. Zkusil střelu, která tak napůl vyšla. Puk propadl do brankoviště a pomalu směřoval za brankovou čáru, jenže boleslavský gólman jej ještě zvláštním skluzem dokázal vykopnout.

Sparta - Mladá Boleslav: Řepík v oslabení mířil sám na Krošelje, ten nohou vykouzlil super zákrok

Hala zůstala v úžasu. Ještě více padaly obdivuhodné výrazy po následných opakovaných záběrech na kostce…

„Měl jsem pocit, že je puk před brankovou čárou, že mi propadl. Nějak jsem to cítil, tak jsem udělal, co jsem udělal, a na brankové čáře jsem to chytil,“ řekl po utkání 32letý gólman. „Na konci třetiny si ale nesmíme dovolit takové chyby,“ čertil se na spoluhráče.

Ačkoliv by před zápasem Mladá Boleslav brala jakýkoliv bodový zisk, ke spokojenosti bylo nakonec daleko. „Myslím, že jsme hráli fakt super. V novém roce jsme ještě nehráli, takže jsme měli čas na přípravu a byli čerství. Ale škoda, neměli jsme štěstí,“ mrzelo Krošelje.

Svůj tým po remíze 2:2 nakonec dovedl až k samostatným nájezdům. Do nich však překvapivě nenaskočil a přenechal místo Justinu Petersovi. „Tak se rozhodli trenéři, asi chtěli trochu překvapit hráče Sparty,“ zmínil Slovinec. „I v posledním zápase jsme hráli nájezdy a Sparta vyhrála 1:0. Tak jsme zkusili něco jiného a škoda, musíme dát i my nějaké góly z penalt…“

