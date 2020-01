Nedvědovým po čase zase chutná nejlíp společně: Zajedli návrat?

Nevyšlo to... Pavel Nedvěd nedotáhl Skalnou k vítězství proti Královskému Poříčí B • Barbora Reichová (Sport)

Jdeme na to! Pavel Nedvěd přichází na rozcvičku před utkáním I. B třídy za rodnou Skalnou • Barbora Reichová (Sport)

Nedvěd s manželkou Ivanou jsou spolu 24 let! • Instagram

Pohled do lóže na Letné. Daniel Křetínský v rozhovoru s Pavlem Nedvědem • Dominik Bakeš/Sport

Kompletní rodina Pavla Nedvěda se vydala na společný oběd do luxusní restaurace • koláž iSport.cz

V luxusní italské restauraci kousek od Turína by mohli dát na menu specialitu jménem Zmoudření taťky Nedvěda. On se totiž Pavel (47) vypravil na dobroty s rodinou, po boku měl, loni na čas opuštěnou, manželku Ivanu (45).

Dějiště: Campamac Osteria, pětihvězdičková restaurace kousek od Turína, čas čtvrtečního oběda. Obsazení: kompletní rodina Nedvědů. Rodiče Pavel a Ivana, děti Pavel (19) a Ivanka (22). Zvláštnost: přišli spolu!

Loni na podzim už se zdálo, že svazek trvající 26 let skončil rozchodem. Pavel se objevoval na veřejnosti s mladou jezdkyní parkuru Lucií Anovčínovou (23). Naposledy se předvedli v pražské O2 areně koncem listopadu při Prague Playoffs.

Doma byl oheň na střeše, v tom čase mamku přes sociální sítě podpořila Nedvědova dcera... Poprvé po delší době Pavel vzal svou zákonnou ženu před svátky na večírek Juventusu. Hned byli středem pozornosti!

Zkušenost vítězí

Těžko říct, zda i hlas dcery pomohl k obratu. Možná se situace na »bojišti« vyvinula zkrátka jen tím, že paní Nedvědová zkušeně nechala plynout čas a mlčky vyčkávala, až jí plavovláska, preferující jízdu na koni, pošle Pavla zpět. Ostatně celá léta manželovi tvrdila, když zálibně přejel zrakem zástup fanynek, že by ho do dvou dnů vrátily. Tak rychle to sice nebylo, ale podle všeho přece měla kus pravdy.