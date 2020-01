Bryant svoji »Gigi« do basketbalu nikdy netlačil. „Přemýšlela, že se bude věnovat fotbalu, ale pak před zhruba rokem a půl za mnou přišla a zeptala se. Můžeš mě naučit basket? Jasně, řekl jsem. Začali jsme na tom trochu pracovat a stalo se to její opravdovou vášní. Je to úžasné,“ vyprávěl hrdě pětinásobný šampion NBA v jednom z rozhovorů před necelým rokem.

Mladou dívku její nadšení neopouštělo, naopak se svým otcem jezdila po různých zápasech, na nichž společně rozebírali jednotlivé situace. V tátovi nenašla jen trenéra, ale i stoprocentního parťáka, podporovatele, co v dceři viděl sám sebe. Kvůli její kariéře by se klidně rozkrájel.

Kobe talking about how passionate his daughter Gianna was for the game of basketball. 💔pic.twitter.com/ej7arbYr4a