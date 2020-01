Kobe Bryant zemřel. Basketbalový génius, který dal hře tisíc procent | iSport.cz

Odešel sportovec dalece přesahující význam basketbalu. Jeho talent, vůle, zabijácký instinkt a v nejlepším slova smyslu chorobná soutěživost – v níž se jako jeden z mála vyrovnal Michaelu Jordanovi – z něj udělaly ikonu, ke které vzhlíželi nejen basketbalisté. Pamatujete si i vy, kde jste byli, když Bryant nastřílel 81 bodů (!!!) Torontu? Když si v pětatřiceti utrhl achilovku, ale přesto ještě proměnil obě šestky a až pak odešel střídat?

Kobeho basketbalová stopa nepotřebuje žádné další dovysvětlení – bez debat jeden z největších hráčů historie. Co ale Bryantovu příběhu dodalo hlubší rozměr, byla cesta, kterou se jeho život začal ubírat poté, co v dubnu 2016 nastřílel Utahu v posledním zápase kariéry 60 bodů, načež zamával dojatým fanouškům Los Angeles Lakers ve vyprodané hale Staples Center, kde na svém tradičním místě v první řadě slzel Jack Nicholson.

Bryant totiž našel mír. Mír po basketbalu. Coby hráč byl nesmiřitelným soupeřem, ctižádostivým dříčem a náročným spoluhráčem: dával hře tisíc procent a to samé vyžadoval od ostatních. Jakmile ale s profesionálním sportem skončil, rozhlédl se, co mu život nabízí – a přijal to s otevřenou náručí. V roce 2018 zdvihl nad hlavu Oscara za nejlepší krátký animovaný film „Dear Basketball,“ který vznikl podle jeho předlohy, a který namluvil. Stal se mentorem svých dcer, které zasvěcoval do tajů a kouzel téhle krásné hry, pomáhal s koučováním jejich týmu, stal se velkým fanouškem a propagátorem WNBA a ženského basketu obecně. Radil hvězdám i neznámým. Vyzařoval pozitivní energii, což o něm jako o hráči při nejlepší vůli říct nešlo. Ať už ho do své talkshow pozval kdokoliv, byl usměvavý, pohotový, charismatický a vtipný.

Řada hvězd po konci kariéry dlouho nedovede přijmout fakt, že už nejsou v centru pozornosti, že přišli o svou oblíbenou denní rutinu, že už jim nebudou vestoje tleskat zaplněné arény. Kobe nikdy ani nepomyslel na comeback, přestože pro fanoušky Lakers bude navždy basketbalovým bohem č. 1. Hra mu nechyběla, protože moc dobře věděl, že víc pro ni udělat nemohl. Dal tisíc procent. A možná i trochu víc.

To je mír, který najdou jen ti největší.