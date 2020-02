Fotbalista po přestupu poslal milenku domů. Proč by ho v Anglii měli za pedofila?

Přestoupil do anglického Watfordu a málem ho hned zatkli! Brazilský fotbalista João Pedro (18) totiž přiletěl do Británie i se svou přítelkyní Melissou, které je teprve patnáct! A zatímco v jeho rodné zemi je dobrovolný styk povolen už od 14 let, na ostrovech musí Joao čekat do šestnácti, jinak by byl dle zákona pedofil!