Legendární »Dominátor« má novou lásku. Blesku prozradil, kdo je jeho tmavovláska!

Dominik Hašek by byl vhodným kandidátem do čela hráčské asociace

Uvelebil se na polstrované sedačce v O2 areně a něžně se k ní tulil. Už na první pohled bylo zřejmé, že ona záhadná tmavovláska po jeho boku je jeho nová múza.

„No tak jo, mám kamarádku, no. Známe se už delší dobu, jmenuje se Lenka,“ kápl božskou »Dominátor «, když na něj Blesk udeřil. „Je z Brna, má ráda moravský víno a nemá ráda Babiše. Takže v tomto směru je mezi námi dokonalé souznění,“ smál se Hašek, známý svojí ostrou kritikou vůči premiérovi.

Hned při prvním setkání moc dobře věděla, že randí s hokejovou legendou. Že ale byli načapáni na hokeji při extraligovém mači Sparty, je prý náhoda. „Vždyť na hokeji jsme spolu za celou dobu byli jen dvakrát! Naposledy teď v neděli na Kometě, které Lenka fandí – moje Pardubice jsou jí samozřejmě lhostejné. Tak jsem ji raději varoval, ať moc nekřičí,“ prozradil se smíchem. Dokonce si s nimi vyrazila i jeho dcera Dominika! „Šli jsme ve třech i s mojí dceruškou, která zrovna přijela z Anglie,“ naznačil, že jeho děti už Lenku znají.

Jeho partnerka sice žije v Praze, ale nikoli s Dominikem pod jednou střechou. „Kdepak, já pořád bydlím jen se svými dvěma pejsky,“ rozesmál se. Díky společným zájmům jsou spolu ale téměř pořád. „Často si spolu vyrážíme – na kolo, na hory, na lyže, na houby,“ vyjmenoval.

Láska k přírodě je spojuje, nakonec Hašek je vášnivým myslivcem. „Já si vždycky myslel, že si najdu nějakou ochránkyni přírody, co se přivazuje ke stromům, a nakonec to je holka z Brna, která má ráda víno. Takže žádná myslivkyně to není,“ kroutil pobaveně hlavou. Tak ať vám to vyjde!