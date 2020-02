Hvězda jako Čišovský: Mrazivá slova! Umírám. Děti zůstanou bez otce...

Raheem Mostart, který během dvou let prošel sedmi týmy NFL a zvažoval konec kariéry, propadl o pár minut později do end zóny pro touchdown. • profimedia.cz

Minulý víkend vyrazil do Miami na Super Bowl, kde poskytl i emotivní zpověď o svém aktuálním stavu. Pro něj i jeho manželku Lindsey bylo finále NFL fantastický způsob, jak strávit nedělní noc. Oba americký fotbal milují. Kansas díky obratu v poslední čtvrtině a třem touchdownům během sedmi minut zvítězil proti San Franciscu 31:20.

Při rozhovoru pro britský Daily Mail se Burrow usmíval, před dvěma měsíci přitom přišel největší šok jeho života, doktoři mu diagnostikovali amyotrofickou laterální sklerózu. Fatální nemoc, která způsobuje degeneraci buněk centrální nervové soustavy a s níž už několik let zápasí třeba bývalý fotbalista Viktorie Plzeň Marián Čišovský.

„Na tréninku jsem se zeptal jednoho kluka, zda je v pohodě, nelíbila se mi jeho hra. On opáčil, že ano, a jak prý se mám já. Na to konto jsem mu odpověděl, že nic moc, že umírám,“ přiznal Burrows, který je po konci kariéry v „béčku“ Leedsu asistentem hlavního trenéra.

Super Bowl si i coby fanda Seattlu Seahawks maximálně užil, poprvé s manželkou si někam vyrazili bez svých tří dětí. Mají dvě dcery (osmiletou Macy, čtyřletou Mayu a ročního synka Jacksona) a pro nastupující hvězdu NFL Patricka Mahomese, který se ve 24 letech stal nejmladším quarterbackem, jenž dovedl svůj tým k Super Bowlu, měl po utkání jen slova uznání.

„Několikrát byl sražen k zemi, nedařilo se mu, hádal se s rozhodčími, kteří fauly na něj nepískali. Protihráči po něm šli tvrdě, ale dobří hráči si vždycky najdou cestu, jak uspět. Chci být stejně odhodlaný, jako byl Mahomes, bylo vidět, že se nikdy nevzdává, já teď také nesmím,“ řekl bývalý ragbista, který si s Leedsem zahrál finále i na ikonickém Wembley.

Se Super Bowlem se to ale prý nedá srovnat... „Nikdy jsem nic takového nezažil. Je to neskutečné. Říkají tomu největší show na trávníku a to je naprostá pravda.“

Promluvil, aby ostatní inspiroval

V prosinci si Burrow vyslechl, že mu dávají dva roky života. Jiný odborník přišel s optimističtější variantou deseti let. Burrow se ale snaží zůstat pozitivní, s rodinou plánuje výlet do Dubaje a do Laponska. „Na Super Bowlu jsem potkal bývalého spoluhráče a skotského reprezentanta Doddieho Weira. Řekl jsem mu o svých plánech a on na to, ať to udělám hned. Má pravdu, nemám čas něco odkládat, chci si užít každý den života,“ řekl Burrow, který se zatím cítí dobře.

Rob Burrow se vydal do Ameriky na Super Bowl • Foto Profimedia.cz

Kromě roztřesených rukou nemá další symptomy. „Chci tu být 10 let, ale nevím, jestli třeba za dva roky budu stejně mobilní a aktivní jako teď. Když mi to doktoři sdělili, zhroutil jsem se, prvních deset dnů bylo šílených. Hrozné bylo to sdělit hlavně rodině a blízkým, ale cítil jsem, že musím být upřímný,“ popsal Burrow, jehož žena je fyzioterapeutka. „I našim dětem jsme vše popravdě sdělili, snažili jsme se o maximální upřímnost, nechci, aby mi jednou řekli: Vždyť si nám povídala, že se tatínkův stav lepší a on byl v nemocnici,“ přiznala Lindsey.

„Mám radost, že Lindsey a děti budou v pořádku poté, co odejdu. Myslím, že je to důležité. Jsme finančně zajištění, postaral jsme se o to, to bylo hlavní. Dětem nebude nic chybět a budou moci dělat to, co chtějí. Na to konto mi ale Lindsey vždycky říká, že to tak není, protože jednou nebudou mít otce. S tím se ale musí vyrovnat,“ řekl Burrow, který aktuálně zařizuje praktické věci, jako třeba možnost dělat platební transakce jen pomocí svého hlasu.

Média a rozhovory navíc moc nemusí. „Po celou kariéru jsem se novinářům vyhýbal, neměli jsme s nimi coby hráči dobré zkušenosti. Teď jsem promluvil, abych dalším lidem, kteří s ALS bojují, dodal odvahy,“ zakončil Burrow.