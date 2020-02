Zázrak ze Super Bowlu. Touží po něm hvězdy i značky. A bojuje s nenávistí | iSport.cz

"Take it to the house, kid," křičí ve videu na mladíka největší persony NFL včetně defenzivního tacklea Los Angeles Rams Aarona Donalda, runningbacků Christiana McCaffreyho (Carolina) a Saquona Barkleyho (New York Giants) či Alvina Kamary a Dreew Breese, ústředních to hybatelů ofenzivy New Orleans. • Twitter.com

Kdo to sakra je, ten blonďáček? Podobný dotaz si položily miliony lidí, které v noci z neděle na pondělí vyhlížely začátek přenosu z 54. Super Bowlu. No přeci Maxwell Young, nejtalentovanější sportovní dítě planety, mohli opáčit zasvěcení. Černošský mladík byl hlavní hvězdou promo videa, které NFL uveřejnila při příležitosti vkročení do 101. roku své existence.

Takřka tříminutový spot vyvrcholil překlenutím do reálného času, kdy Young donesl míč na trávník Hard Rock Stadium v Miami, kde o pár hodin později předvedl Kansas skvělý obrat a po 50 letech mohl díky pravačce Patricka Mahomese juchat se slavnou Lombardi Trophy. Slyšte Youngův životní příběh.

"Take it to the house, kid," křičí ve videu na mladíka největší persony NFL včetně defenzivního tacklea Los Angeles Rams Aarona Donalda, runningbacků Christiana McCaffreyho (Carolina) a Saquona Barkleyho (New York Giants), či Alvina Kamary a Drew Breese, ústředních to hybatelů ofenzivy New Orleans.

Jo, tohle NFL prostě umí! Ve spotu si zahráli i aktéři Super Bowlu Travis Kelce (tight end vítězného Kansasu, 31:20) a padlý quarterback San Francisca Jimmy Garoppolo. "Radši nalož věci do auta," vtipně ho ve spotu utře legendární Joe Montana, který čtyřikrát vyhrál Super Bowl (třikrát byl jeho MVP) a coby quarterback hrál jak za Chiefs, tak 49ers.

V nejsilnějším momentu krátkého snímku se Young zastaví u sochy bývalé naděje Arizony Cardinals Pata Tillmana, který po teroristických útocích na budovy newyorského World Trade Center z 11. září 2001 pověsil kopačky na hřebík a narukoval do armády. Na misi v Afghanistánu v roce 2004 ve věku 27 let zahynul.

Young nakonec překoná všechny obtíže, balon při svém „kick off returnu“ dostane až do Miami, a následovaný skupinou dětí oděných do dresů 32 organizací v NFL předá míč rozhodčím. Následně divoce rozpumpuje 62 tisíc nadšených fanoušků na tribunách. Co je zřejmě, sebevědomí mu nechybí. S mediálním zájmem o svou osobu se potýká už dlouho. Aktuálně 13letý sportovec, kterému nikdo neřekne jinak než "Bunchie", je v kurzu.

Když mu bylo v roce 2013 šest let, vyhrál závod na 200 metrů za 32,22 sekundy na Imani Speed ​​City Track Club v Comptonu v Kalifornii. Pro zajímavost, druhý závodník na něj ztratil 3,5 sekundy. "Bunchie ví, že je rychlý, ale nechce se tím chlubit. Když se ho na to někdo zeptá, stydí se," popsal pro Sports Ilustrated jeho otec, který ho už od mládí přezdívkou Bunchie častoval.

Americký fotbal miluju

V roce 2016 jeho syn dokázal překonat národní rekord v kategorii desetiletých dětí na 100 metrů, stovku zaběhl za 12,45 sekundy! O rok později se stal vítězem dětských cen magazínu Sports Illustrated a hlavní postavou na titulní straně.

V roce 2017 se Young stal vítězem dětských cen magazínu Sports Illustrated a hlavní postavou na titulní straně. • Foto Twitter.com

Atletika ale šla záhy stranou, životním Youngovým snem je stát se hráčem NFL. Vede si dobře, v mládežnických soutěžích nasázel už 61 touchdownů a na to konto získal i stipendium od vysoké školy University of Illinois na americký fotbal. Proč, vždyť je ještě pískle? Young není povinnen Illionois navštěvovat a není jediným dítětem svého věku, kterému bylo nabídnuto vysokoškolské stipendium.

"Když jsou tato stipendia hlášena, často existuje kritika, že děti jsou na to prostě příliš mladé. Nesouhlasím, díky stipendiu se mohou soustředit na sport a nekončí na šikmé ploše. Soustředí se na známky a na to, jak být dobrými lidmi," myslí si Mike Evans, Bunchieho trenér a bývalý vysokoškolský fotbalista v Louisville.

"Byl na mě velký tlak a bylo tam i hodně nenávisti. Některé děti žárlily. Když zahraju špatně, ostatní mě okamžitě začnou kritizovat. Ale s tím si nedělám starosti, prostě jen chodím na hřiště a snažím se hrát, jak nejlépe dovedu. Americký fotbal miluju," říká klučina, kterého na Instagramu sleduje třeba Julian Edelman z New England Patrits, Saquon Barkley a dalších 53 tisíc fanoušků.

11-year-old Sports Illustrated Kids' 2017 SportsKid of the Year, Bunchie Young, got the chance to rock the red carpet and meet Sports Illustrated's Sportsperson of the Year, @NFL star @JJWatt. @SInow @SIKids Tonight on #Nightline pic.twitter.com/gIeGB88tus — Nightline (@Nightline) February 1, 2018

A prestižní značky věští obří reklamní potenciál. Zájem o spolupráci mají třeba Nike, Under Armour, Coca Cola a řada dalších. Nedávno byl navíc uveden na youtubovém kanále Whistle v epizodě „No Days Off,“ která představuje sportovce s mimořádným talentem.

Jisté je, že o Bunchiem ještě v budoucnu uslyšíme. A to nejen v souvislosti s tím, že přinesl míč na 54. Super Bowl...