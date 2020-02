Plzeňská legenda Kolář po smrti manželky už randí: Jsi moje hvězdička!

Zapomenout na životní partnerku, s níž se krátce před její smrtí v roce 2014 oženil, bylo pro Koláře obzvláště těžké. „Tohle není věc, kterou přejdete lusknutím prstu. Často jsem brečel,“ ohlíží se Daniel. S Térou, jak ji rád oslovoval, chodil Kolář dlouhých 12 let. Bylo by to mnohem déle, jenže jejich štěstí zničila zákeřná rakovina plic.

Během truchlení ale svůj žal naštěstí neutápěl v alkoholu, nýbrž v tvrdém tréninku. I proto si pilíř úspěšné plzeňské party zahrál celkem třikrát milionářskou Ligu mistrů, hned pětkrát zvedl nad hlavu český titul a ukázal se i v dresu národního týmu na evropském šampionátu 2012! Bohatou kariéru ukončil po konci minulé sezony a nyní v Plzni působí jako sportovní manažer mládeže.

Vrátit se ale do běžného života, to byl tvrdší oříšek. Přesto to Kolář dokázal a už nějaký ten pátek chodí s mladou inženýrkou Sárou (25), která stejně jako on pochází ze středočeských Roztok. „Máme se krásně,“ hlásí zamilovaný pár na Instagramu, kde oba spokojeně září stejně jako Sářino oblíbené tetování – hvězdičky!