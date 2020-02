Pohřbeni byli v Pacific View Memorial Park v Corona Del Mar, který leží pouze necelé 3 kilometry vzdušnou čarou od domu, kde Kobe se svou rodinou žil. Kdo všechno se vzpomínkové akce 7. února zúčastnil, není známo. Předpokládá se, že šlo pouze o nejužší rodinný kruh. Kobe, Gianna a sedm dalších obětí přišlo o život při tragické nehodě vrtulníku 26. ledna.

„Zdráhala jsem se vyjádřit své pocity slovy. Můj mozek odmítá akceptovat, že jak Kobe, tak Gigi jsou navždy pryč. Nedokážu zpracovat obojí naráz. Je to jako bych se snažila zpracovat ztrátu Kobeho, ale mé tělo odmítá uvěřit, že se ke mně už nikdy nevrátí ani Gigi. Cítím, že to není správné. Proč se mohu probudit další den, když má malá holčička tuto příležitost nemá?! Jsem tak naštvaná, měla před sebou ještě celý život. Pak si ale uvědomím, že musím být silná pro své další tři dcery. Jsem naštvaná, že nejsem s Kobem a Gigi, ale zároveň jsem vděčná, že mohu být s Natalií, Biankou a Capri. Vím, že co cítím je normální. Je to součástí truchlení nad takovou ztrátou. Chtěla jsem se podělit o tyto zkušenosti pro případ, že někdo další prožívá podobnou ztrátu. Bože, jak moc bych si přála, aby tu byli a já se probudila z této noční můry. Modlím se za všechny oběti té hrozné tragédie. Prosím, pokračujte ve svých modlitbách.“ Napsala v pondělí na Instagram Vanessa Bryantová o tom, jak se vyrovnává se ztrátou milovaných osob.