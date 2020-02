Radost gólmana Sparty. Heča poprvé otcem. Jak s manželkou pojmenoval dceru?

Brankář Sparty Milan Heča má za sebou hodně hektický víkend. V neděli stál mezi tyčemi při prohře letenského celku v Olomouci (0:1), daleko příjemněji však bude vzpomínat na sobotu. Manželka Dana mu porodila prvního potomka a on se tak stal otcem.

Nová etapa života odstartovala o víkendu sparťanskému brankáři Milanu Hečovi. Aktuální jednička mužstva z Letné se spolu s manželkou Danou těší z narození dcery Beáty.

„Malá přišla na svět brzy ráno. Bezprostředně po jejím narození jsem nad zápasem moc nepřemýšlel. Byli jsme domluvení, že přijedu za týmem večer. Věděl jsem, že budu nachystaný. Při zápase, jsem se cítil v pohodě. Nevím, jestli je to tím porodem, ale byl jsem v klidu, že už to máme za sebou. Výkon nehodnotím, ale mrzí mě výsledek. Kdyby se vyhrálo, měl by víkend skvělou tečku,“ uvedl pro klubový web novopečený otec Heča.

Domů si dceru Beátu zatím nepřivezl. „Jsou v porodnici, kde je navštěvuji. Mezitím chystám byt. Snad mi je brzy pustí,“ přeje si sparťanská jednička. „Člověk přijde domů a na fotbal může chvilku zapomenout. Doma mě teď čekají jiné starosti. Můžu být víc v klidu,“ dodává.

